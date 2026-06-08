València Digital Summit 25 genera 26 millones de impacto y consolida la ciudad como capital de innovación

La alcaldesa de València, María José Catalá, en la presentación de los datos sobre el impacto económico de Valencia Digital Summit 2025. - JOSÉ JORDAN

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La última edición del encuentro para startups, grandes corporaciones e inversores València Digital Summit (VDS), celebrada en esta ciudad en octubre de 2025, ha generado en ella un impacto económico de 26 millones de euros en la economía valenciana. Esta cifra supone un incremento del 29 por ciento respecto al impacto de la cita de 2024 (20,3 millones de euros).

En concreto, ha habido 1,9 millones de euros de impacto directo, 19,8 millones de euros de impacto indirecto y 4,4 millones de euros de impacto inducido. En términos de contribución al Producto Interior Bruto, VDS 2025 generó un impacto superior a 11,6 millones de euros y un retorno de la inversión multiplicado por 14. En impacto agregado, generó 2.119 euros por asistente y contribuyó a crear el equivalente a más de 2.209 empleos mensuales a tiempo completo.

Así se recoge en el informe elaborado para conocer estos impactos por la firma auditora Ernst & Young (EY), un documento presentado este lunes en el ayuntamiento de la capital valenciana durante un acto presidido por su alcaldesa, María José Catalá.

La presentación se ha enmarcado en el encuentro empresarial 'València, Capital de Innovación: Liderazgo, Empresa y Talento' y ha contado también con la presencia de la edil de Innovación, Paula Llobet, y el presidente de Starup València, Juan Luis Hortelano; y el CEO de Startup València y València Digital Summit, Nacho Mas.

La primera edil ha asegurado que las cifras dadas a conocer representan "un nuevo récord que demuestra la capacidad del evento --organizado por Startup València con el apoyo del Ayuntamiento a través de la estrategia municipal València Innovation Capital-- para cuadrar idea económica, oportunidades de negocio, proyección internacional y valor para la ciudad".

"Son datos que reflejan confianza, confianza en València, en su ecosistema" y en un lugar "que se ha convertido en lugar donde las ideas encuentran oportunidades para crecer", ha dicho la responsable municipal. "No se trata de ganar más dinero a costa de la crecer, se trata de que València gane más. No se trata de ganar mucho dinero a costa de una ciudad, se trata de que la ciudad gane", ha subrayado.

Catalá ha asegurado que esto último se consigue con el VDS porque la capital valenciana "gana empleo cualificado, oportunidades para el sector y posicionamiento estratégico". Asimismo, ha resaltado que el evento haya logrado "el reconocimiento institucional del Gobierno de España" al declararlo, "después de mucho trabajo y muchos años reclamándolo", como "Acontecimiento de Excepcional Interés Público".

La alcaldesa ha considerado que "las ciudades que lideran el futuro son aquellas que son capaces de atraer talento, generar conocimiento y convertir la innovación en bienestar para sus ciudadanos" y ha remarcado que València se ha posicionado en ese contexto: "València es ya el polo de referencia del nuevo ciclo de la innovación española".

"El VDS se ha convertido en la mejor ventana al mundo", ha afirmado, además de defender el modelo de colaboración público-privada porque "demuestra que la inversión pública, cuando está bien orientada y se trabaja bien con el sector privado, genera retorno".

"UN NUEVO HITO"

La primera edil ha manifestado que "en apenas dos años, con una inversión municipal cercana a los 17 millones de euros", se ha logrado "movilizar más de 61 millones asociados a proyectos de innovación". "El ecosistema cuenta ya con 1.700 empresas innovadoras activas y sostiene más de 20.000 empleos cualificados. Además, nuestra estrategia València Innovation Capital ha multiplicado por casi cinco los fondos europeos de innovación que gestiona", ha expuesto.

Hortelano ha señalado "la capacidad de VDS para dinamizar sectores clave, atraer talento y capital global e impulsar la competitividad del tejido empresarial". "La última edición ha marcado un nuevo hito en la trayectoria del evento tecnológico internacional y refuerza su papel como plataforma estratégica para conectar innovación, inversión y crecimiento económico, con impacto real en la Comunitat Valenciana", ha afirmado.

València Digital Summit de 2025 reunió a más de 3.000 empresas emergentes, frente a las 2.500 participantes en 2024, lo que representa "un crecimiento sostenido del 20% en la base emprendedora del evento tecnológico internacional". El estudio realizado indica que las startups asistentes prevén levantar más de 560 millones de euros en financiación como resultado de las conexiones generadas durante el encuentro, de los cuales más de 50 millones de euros se estiman directamente vinculados a oportunidades surgidas en esta edición.

La presencia inversora también experimentó "un notable avance". El número de inversores aumentó un 15%, de 700 en 2024 a más de 800 en 2025. Los activos bajo gestión representados crecieron de 250.000 millones de euros a 300.000 millones de euros, "reforzando la calidad y el alcance del perfil inversor presente en el encuentro".

València Digital Summit, organizado por Startup València desde 2018, reúne cada año en esta ciudad a empresas emergentes internacionales de alto potencial, corporaciones líderes, inversores visionarios y representantes públicos.

VDS impulsa conexiones de alto valor, activa nuevas oportunidades de colaboración entre los principales actores del ecosistema tecnológico y contribuye a fortalecer un tejido empresarial más competitivo, dinámico y conectado a escala global, ha resaltado el Ayuntamiento.

La novena edición del evento se celebrará el 21 y 22 de octubre de 2026, de nuevo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital valenciana. Se prevé que reúna a más de 12.000 profesionales de más de 120 países, 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores con más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión.

PREMIO HONORÍFICO

La presentación del estudio sobre impacto económico del VDS 2025 ha concluido con la entrega del Premio Honorífico Ciudad de València 2026, al director de València Innovation Capital y director gerente de Las Naves, David Rosa.

Este galardón impulsado por el Valencia Digital Summit ha reconocido "su trayectoria y su papel decisivo en la consolidación de València como hub tecnológico de referencia en Europa".