València homenajea al "universal" Blasco Ibáñez en el 98 aniversario de su muerte

Homenaje a Blasco Ibáñez - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio Municipal de València ha acogido este miércoles el acto de homenaje a Vicente Blasco Ibáñez, en el 98 aniversario del fallecimiento del escritor.

La tradicional ceremonia de recuerdo y reconocimiento se ha celebrado ante la tumba del autor. El acto --con ofrenda floral del Ayuntamiento de València y de las asociaciones blasquistas-- ha estado presidido por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, quien ha resaltado el "carácter universal" de Blasco Ibáñez.

Vicente Blasco Ibáñez nació en València el 29 de enero de 1867, y falleció casi 61 años después, el 28 de enero de 1928, justo la víspera de su aniversario. Su figura histórica es reconocida por sus aportaciones y activismo en el ámbito de la política, la literatura y el periodismo.

Fue fundador el periódico 'El Pueblo' y de la editorial Prometeo; ejerció su compromiso con la ideología republicana, lo que lo llevó a la cárcel y al exilio en diversas ocasiones; y alcanzó un gran éxito literario como representante principal del Naturalismo español, incluso en el mundo del cine, en Hollywood. A todo ello, sumó una notable actividad aventurera, con viajes alrededor de todo el mundo.