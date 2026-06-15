València impulsa la accesibilidad en alojamientos turísticos: "Que nadie se sienta excluido"

Presentación en València de la Guía de Alojamientos Turísticos Sostenibles y Accesibles. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Fundación Visit València, ha mostrado su respaldo al impulso de la accesibilidad en los alojamientos turísticos. Este lunes ha participado en la presentación de la Guía de Alojamientos Turísticos Sostenibles y Accesibles, una iniciativa impulsada por Ilunion y CaixaBank que ofrece "recomendaciones y herramientas para que hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales, albergues y otros establecimientos puedan mejorar la atención a viajeros con discapacidad o con necesidades específicas de accesibilidad".

Este acto ha contado con la participación de la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en la capital valenciana y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet; la directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García Córcoles; representantes de Ilunion y CaixaBank, y profesionales y responsables de distintos alojamientos turísticos de la ciudad.

En la presentación se ha manifestado "la importancia de seguir avanzando hacia un modelo turístico más inclusivo, capaz de garantizar que cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia de viajar en igualdad de condiciones", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Paula Llobet ha destacado que iniciativas como esta guía "constituyen una hoja de ruta para el sector turístico, favorecen la cooperación entre empresas e instituciones y permiten avanzar hacia un objetivo compartido: que nadie se sienta excluido por sus circunstancias y que todos los visitantes puedan disfrutar plenamente de nuestro destino".

La guía 'Cómo hacer accesible un alojamiento turístico. Requisitos legales y funcionales', elaborada por CaixaBank e Ilunion, es "el primer manual que aborda la accesibilidad en todos los eslabones del servicio que un establecimiento ofrece a sus huéspedes y clientes, desde el primer clic de la reserva online hasta el check-out".

El documento nace "con el objetivo de facilitar a hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales, albergues y otros alojamientos la implementación de medidas de accesibilidad que respondan a las necesidades reales de los viajeros, sean personas con discapacidad, sénior o tengan limitaciones temporales, y que cumplan con la normativa vigente, tanto europea como española", ha precisado el Ayuntamiento de València.

Asimismo, ha resaltado que la guía recoge los requisitos legales de obligado cumplimiento y aporta recomendaciones que permiten elevar la calidad del servicio más allá de la normativa, con el fin de mejorar la experiencia de los huéspedes y reforzar la competitividad del destino o establecimiento.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en España se estima que en torno al 10 por ciento de los habitantes tiene algún tipo de discapacidad, mientras que el 20 por ciento de la población supera los 65 años, "lo que supone que una de cada tres personas (unos 14 millones) presente requerimientos de accesibilidad".

La especialista en turismo en Hotels&Tourism de CaixaBank, Mar Martí, ha remarcado en su intervención "la gran satisfacción de la entidad por haber contribuido a la elaboración de la Guía de alojamientos turísticos accesibles" presentada esta jornada en València en colaboración con Ilunion.

"Desde CaixaBank y, en particular, desde nuestra especialización en Hotels&Tourism, trabajamos de forma activa con el sector para acompañar esta transición hacia modelos más sostenibles, donde la accesibilidad, la eficiencia energética y la economía circular son elementos estratégicos", ha señalado.

TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS Y ECONOMÍA CIRCULAR

La presentación de la guía se ha completado con un programa de trabajo impulsado por la Fundación Visit València dirigido a profesionales del sector, ha añadido el consistorio.

En concreto, se ha celebrado "un taller sobre buenas prácticas en hoteles accesibles y economía circular, concebido como un espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje para ayudar a los establecimientos a incorporar criterios de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia en su actividad diaria".

La jornada ha incluido una mesa de debate en la que representantes de hoteles y alojamientos turísticos han abordado cuestiones como la atención a públicos diversos, el diseño y adaptación de establecimientos accesibles, la sostenibilidad y la economía circular en el sector hotelero, la optimización de recursos, la eficiencia energética y la puesta en marcha de iniciativas que contribuyan a mejorar la experiencia de los visitantes.

La Fundación Visit València ha destacado su trabaja "de manera continuada para impulsar la accesibilidad como uno de los ejes estratégicos del destino". Entre otras acciones que desarrolla hay programas de formación y sensibilización dirigidos al sector turístico, junto a la colaboración con "las entidades representativas de las personas con discapacidad para diseñar y evaluar iniciativas que contribuyan a construir una ciudad más inclusiva".

Este compromiso, ha apuntado, ha sido reconocido recientemente con el premio FITUR4all 2026 al Destino Nacional Inclusivo y con el segundo premio Ciudad Accesible Europea concedido por la Comisión Europea.

"DE REFERENCIA"

Desde el Ayuntamiento han afirmado que estos reconocimientos "consolidan a València como uno de los destinos de referencia en accesibilidad turística".

"La colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales es fundamental para seguir avanzando. Compartimos un mismo objetivo: garantizar que todas las personas puedan disfrutar de València con autonomía, comodidad y confianza", ha insistido Llobet.