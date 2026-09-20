València impulsa la rehabilitación del artesonado del techo de la Sala Dorada de la Lonja, "obra maestra" de su género

Artesonado del techo de la Sala Dorada de la Lonja - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, en el año en el que se cumple el 30 aniversario de la declaración de la Lonja de la Seda como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha impulsado la que es la primera "gran obra" para la mejora de este singular edificio: la rehabilitación integral del artesonado del techo de la Sala Dorada de la antigua Casa de la Ciudad.

Este fue uno de los anuncios de la alcaldesa de València, María José Catalá, en el pasado Debate del Estado de la Ciudad, una rehabilitación para la que el pasado 28 de mayo ya se encargó a la empresa Noema Restauradores la elaboración de la propuesta metodológica para la realización en este 2026 de los estudios previos sobre el estado actual de conservación del alfarje de la Sala Dorada.

Este techo de estructura de madera se considera una "obra maestra" de su género en Europa. Además, el consistorio cuenta con la pertinente autorización de la Conselleria de Cultura. Una vez realizado este análisis por parte de Noema Restauradores, desde el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de València se ha contratado a esta misma empresa por 36.070,10 euros para la realización de los estudios sobre el estado actual de conservación del techo de este espacio.

Estos trabajos se prolongarán aproximadamente durante tres meses, hasta finales de este año, y precisarán de la colocación de andamiaje en la planta superior del edificio del Consulado del Mar. Los estudios servirán de base para la redacción del proyecto integral de restauración y para que pueda ejecutarse.

"El Ayuntamiento de València, en el 30 aniversario de la declaración de la Lonja de la Seda como Patrimonio de la Humanidad, quiere dar un impulso a uno de sus edificios más singulares y va a iniciar la rehabilitación del espectacular artesonado de la Sala Dorada. Con estos trabajos, que cuando se lleven a cabo superarán el millón de euros de presupuesto, se devolverá el esplendor a una estancia única en uno de los monumentos más visitados de la ciudad", ha destacado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

REDACCIÓN DEL PROYECTO

Una vez se finalicen dichos estudios previos, en 2027 se contratará la redacción del proyecto y se solicitará de nuevo autorización a la Conselleria de Cultura, por tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC). Después se convocará la correspondiente licitación para la ejecución de las obras.

La Lonja es uno de los monumentos más queridos y visitados de la ciudad y en 2025 recibió cerca de 750.000 visitantes. Hasta julio de 2026, 498.614 personas se habían acercado a visitar el espacio.

FASE DE LIMPIEZA

El informe realizado por Noema Restauradores recoge la propuesta metodológica para los estudios previos. Este análisis considera como "la más compleja y comprometida" la fase de limpieza, tanto por la dificultad en la eliminación de la costra de suciedad o de deformación, como por la necesidad de conservar las distintas preexistencias.

En este sentido, el estudio sienta las bases de los trabajos previos y da las recomendaciones del procedimiento. A la vez que se lleve a cabo la eliminación del estrato de componente ambiental con aspiración y brochas, se irán detectando aquellas zonas, del espacio acotado, donde el estrato dorado se encuentre craquelado o desprendido del soporte.

Después se irá consolidando con la inyección con jeringuilla y a través de papel Japón de gramaje medio, adherido con una solución hidroalcohólica al 50 por ciento. Se trata de adhesivos orgánicos tradicionales "compatibles" con el original.

FASE "DELICADA"

La empresa asegura que la limpieza de la superficie dorada y policromada "tendrá como objetivo principal la eliminación del estrato de deformación de componente graso y de barniz oxidado". "Para llevar a cabo esta delicada fase de restauración de la obra se realizarán las pruebas de solubilidad necesarias para determinar el método más adecuado de limpieza de la superficie dorada y policromada", añaden.

Tras la limpieza de la obra se llevará a cabo la reposición de los faltantes del material lígneo y el estucado de grietas y fisuras con el uso de 'Balsite', estuco bicomponente específico para la reposición de faltantes de madera.

Esta impresionante estructura de madera pertenecía a la desaparecida Casa de la Ciudad, ubicada en los actuales jardines del Palau de la Generalitat. En el año 1418, los jurados de València mandaron realizar "una construcción tan bella y tan costosa como pudiera hacerse, según el consejo de los maestros más sabios y más expertos", a fin de simbolizar el "orgullo y el poder de una ciudad que atravesaba en aquel momento un periodo de espectacular progreso material y cultural, y de impresionar a todos aquellos que la contemplaran".

OBRA "ÚNICA"

La novedosa incorporación de la escultura en el techo o la aplicación de estofados, pintura y dorado en las tallas y bajorrelieves hacen de ella una "obra única" en su género. Esta sería afortunadamente desmontada y guardada en 1859 con ocasión de la demolición de la histórica Casa de la Ciudad.

Tras un minucioso proyecto de reconstrucción, en la década de 1920 se instaló en su ubicación actual, en el Salón del Consulado del Mar de la Lonja, donde se conserva desde entonces.

La Lonja ha sido objeto este mandato de diversas intervenciones para garantizar su conservación. En junio de 2024, el Ayuntamiento adjudicó el contrato para la rehabilitación, la consolidación y el cosido de las 20 almenas de la torre. Estas presentaban fisuras y riesgo de precipitación y tenían costras provocadas por hongos y líquenes. Además, el cableado de la instalación del pararrayos estaba suelto y los anclajes habían producido daños en la mampostería de piedra.

También se llevó a cabo, en octubre de 2024, la rehabilitación del muro del hastial recayente a la fachada norte de la cubierta del Salón Columnario tras sufrir desprendimientos a causa de un temporal de viento. Las obras consistieron en el desmontaje y la retirada de los restos de piedra desprendidos, el saneamiento de la zona, el refuerzo de la estructura mediante perfiles de acero inoxidable y la colocación de nuevas placas de alabastro y vidrio.