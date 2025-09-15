València impulsa rutas accesibles por los barrios por el Día Internacional de las Lenguas de Signos

Archivo - Imagen de archivo de una calle del barrio de El Cabanyal, en la ciudad de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las visitas guiadas y gratuitas que organiza la Delegación de Turismo para dar a conocer la riqueza patrimonial y cultural de los barrios de València se realizarán, durante la próxima semana, con intérpretes de lengua de signos.

Esta iniciativa, impulsada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Signos, "responde al objetivo municipal de promover la inclusión y la accesibilidad de todas las personas a todos los recursos públicos", según ha destacado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

El director general de Personas con Discapacidad en el consistorio, Javier Copoví, ha informado de la realización de estas rutas y ha indicado que, para "facilitar y garantizar una adecuada organización y participación", el Ayuntamiento ha habilitado un correo electrónico para formalizar las inscripciones.

Estas visitas se realizarán entre el martes 23 de septiembre y el viernes 26. Cada día se llevarán a cabo dos rutas que, partir de las 19.00 horas, recorrerán enclaves emblemáticos como el Jardí del Túria, La Malva-rosa, Benimàmet, El Cabanyal-Canyamelar, Orriols, Patraix, Pobles del Nord y Pobles del Sud.

"Con esta programación, València reafirma su compromiso con la diversidad lingüística, la accesibilidad universal y el turismo de proximidad, en el marco de una celebración que pone en valor el papel de las lenguas de signos como herramienta de comunicación y cohesión social", ha afirmado Copoví.