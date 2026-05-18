València impulsará una ruta permanente de arte urbano con el cómic español y valenciano como hilo conductor

Presentación de la ruta sobre el cómic español y valenciano que llenará las calles de València - PACO ALCANTARA

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València impulsará una ruta permanente de arte urbano con la iconografía del cómic español y valenciano como hilo conductor, según ha anunciado el concejal delegado de Acción Cultural, José Luis Moreno. La iniciativa persigue poner en valor la importancia del cómic en València, ciudad "ampliamente reconocida" por su tradición y por su talento en este ámbito, mediante la selección y contextualización de los personajes y de los autores más icónicos, para su posterior integración en el contexto urbano.

Moreno ha hecho este anuncio en el Centro Cultural Nave 3 Ribes, acompañado de los responsables del proyecto, Álvaro Pons y Noelia Ibarra, especialistas en el estudio, la divulgación y la aplicación pedagógica del cómic y codirectores de la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-UV, junto con ilustradores y diseñadores gráficos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Pumby, Carpanta, Superlópez, Zipi y Zape, el Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón, las hermanas Gilda o la familia Cebolleta son algunos de los personajes de cómic que próximamente colonizarán medianeras de edificios de la ciudad, saliendo al encuentro de ciudadanos y visitantes.

Este proyecto propone un "diálogo generacional" entre autores clásicos como José Escobar, José Sanchis o Francisco Ibáñez, e ilustradores contemporáneos valencianos, que serán los encargados de "reinterpretar" las obras más importantes del cómic español y valenciano "desde una estética actual y una presentación atractiva para un público general y no necesariamente versado en la materia".

La intervención está diseñada para ser "flexible y adaptable" a los diferentes barrios de la ciudad, permitiendo crear itinerarios temáticos que atraigan un turismo cultural diferenciado.

"Desde el gobierno municipal, queremos acercar este medio de expresión artística, firmemente arraigado en nuestra cultura popular, al espacio público, convirtiendo nuestras calles en auténticos recorridos didácticos y turísticos de calidad con el cómic como protagonista", ha declarado José Luis Moreno, que ha añadido que el proyecto es "un tributo a una forma universal de contar historias" y a sus generaciones de lectores.

El objetivo también es "reivindicar València como ciudad de cómic, así como la vigencia de su rica herencia narrativa visual, hermanándonos igualmente con otros referentes indiscutibles del muralismo y del 'noveno arte' como Angoulême y Bruselas", ha manifestado Moreno.

Igualmente se pretende "expandir" el futuro Centro del Cómic 'Micharmut' "más allá de su futura sede, en el centro histórico, donde partirá la iniciativa para, progresivamente, extenderse al resto de la ciudad, de manera que València se convierta en un museo al aire libre donde 'el arte de las viñetas' "se integre en el paisaje urbano y conviva con la cotidianeidad de la gente".

Los autores del proyecto, Álvaro Pons y Noelia Ibarra, han subrayado que se busca "proyectar al mundo la imagen de València como ciudad que valora altamente su creatividad y la utiliza para educar y emocionar a sus habitantes y visitantes". "Y todo ello con el cómic como eje fundamental de una historia artística donde nuestra ciudad ha destacado desde los años 50 como una capitalidad fundamental, desde la importancia de la Editorial Valenciana hasta la actual generación de autores como Paco Roca, Cristina Durán o Ana Penyas, pasando por la renovación estética en los 80 de la Nueva Escuela Valenciana", han manifestado.

La propuesta que apuesta por "un enfoque multimodal y transmedia, y que trasciende la función estética del muralismo convencional", han proseguido los autores. "Así, no sólo se persigue decorar, sino también generar una suerte de 'alfabetización visual' en la ciudadanía, rompiendo el estereotipo del cómic como medio exclusivamente infantil y reivindicándolo como un lenguaje capaz de abordar diferentes temáticas", incluidas el ensayo, la memoria, la medicina gráfica o el periodismo.

"PROPUESTA PRECIOSA"

"Me parece una propuesta preciosa. Llevar los personajes y las obras más destacadas del cómic a la calle para que formen parte del día a día de la gente. Que traigan recuerdos, que despierten curiosidad y que pongan de relieve la cantidad, la calidad y la diversidad de nuestros ilustradores e ilustradoras, además de traer color y alegrar la vista", ha señalado Julia Cejas, autora de 'El cómic habla del cómic', explicativo del proyecto.

En marzo de 2024, el Ayuntamiento encomendó a la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-UV la elaboración de un estudio a fin de analizar las obras y los personajes de cómic más emblemáticos de cuantos han conformado una iconografía propia y han perdurado en la memoria colectiva en España, para su posterior incorporación en circuitos de arte urbano.

Como resultado, se ha seleccionado más de un centenar de obras y de autores de la historia del cómic español y, en particular, del valenciano, susceptibles de formar parte de la imagen de la ciudad a través de los murales y de tres periodos clave: 1940-1969, 1970-1999 y 2000-2020.

Igualmente se ha tenido en cuenta la presencia de la autoría valenciana, de forma que entre un 30% y un 50% de los títulos escogidos corresponda a autores o series producidas en València; se ha garantizado una distribución equitativa entre autores y autoras, y entre personajes masculinos y femeninos y una "sensibilidad especial" hacia la diversidad.

'Arrugas', de Paco Roca; 'Estamos todas bien', de Ana Penyas, o la popular serie '13, Rue del Percebe', de Francisco Ibáñez, son otros de los títulos incluidos. Cada mural contará con su propia ficha técnica, accesible a través de un código QR, donde se facilitará toda la información sobre el autor, argumento, contexto histórico y blibliografía. El proyecto cuenta este año con una partida de 80.000 euros a través de los presupuestos participativos 'VLC Participa 2025- 2026'.

CONTACTOS CON PROPIETARIOS

El Ayuntamiento tiene localizadas una decena de medianeras vistas en el centro, en su mayoría de titularidad privada, y ha iniciado ya los contactos con sus respectivos propietarios, al objeto de exponerles de primera mano la naturaleza y el alcance general de la actuación artística propuesta; la ubicación; las condiciones técnicas, organizativas y de ejecución y de recabar la correspondiente autorización de la comunidad de propietarios.

Según el estudio elaborado por Álvaro Pons y Noelia Ibarra, "el cómic se consolidó durante el siglo XX como un medio de masas de gran importancia para una cultura que abandonaba sus formas tradicionales para internarse en otros caminos y formas. Ya en el siglo XXI el cómic ha sido el eje de una transformación de la cultura desde la multimodalidad y la expansión transmedia, conectando el arte con la industria del entretenimiento".

La centralización en València de las principales editoriales del sector, como Editorial Valenciana o Maga, "favorecería la popularización de personajes que se convertirían en auténticos iconos de la cultura popular nacional". Así, el Guerrero del Antifaz, Pumby, las Historias del FBI, Purk, el hombre piedra o Roberto Alcázar y Pedrín "son hoy parte esencial de una historia cultural".

En los años 80, la Nueva Escuela Valenciana supondría una renovación formal de gran calado en el cómic nacional e internacional y tendría un impacto clave en la construcción de la estética urbana de València. El estilo de Miguel Calatayud, Mariscal, Sento, Daniel Torres, Manel Gimeno, Micharmut y Mique Beltrán invadiría las calles desde la cartelería, el diseño y el mobiliario urbano. El éxito se ha prolongado en el siglo XXI con figuras como Paco Roca, Ana Penyas, Miguel Ángel Giner o Cristina Durán.