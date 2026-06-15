La ciudad de València incorpora la Plataforma Inteligente de Destino para gestionar los flujos de visitantes. La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha presentaso la herramienta en La Harinera. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València incorpora la Plataforma Inteligente de Destino para gestionar los flujos de visitantes, según ha informado en un comunicado su ayuntamiento, que ha indicado que esta es una "herramienta pionera que utiliza la inteligencia de datos para "garantizar la convivencia ciudadana, optimizar recursos y consolidar un modelo turístico de máxima calidad".

"El Ayuntamiento de València ha dado hoy un paso decisivo en la modernización de su gestión turística con la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino València (PID València)", ha asegurado la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones en esta ciudad, Paula Llobet, durante la presentación de esta propuesta en La Harinera de Las Naves.

"El consistorio ha demostrado que la convivencia entre el dinamismo económico y el bienestar vecinal es posible cuando se gobierna con estrategia y tecnología. Lejos de la gestión tradicional basada únicamente en la promoción, València asume el liderazgo nacional al implantar un modelo que utiliza los datos para gobernar el turismo en beneficio de toda la ciudad", ha expuesto la edil.

Paula Llobet, que ha participado en esta presentación junto a representantes de SEGITTUR, ha definido esta iniciativa "como el pilar fundamental de la nueva política turística institucional: un turismo excelente, ordenado y sostenible".

"El turismo es una de las grandes fortalezas económicas y culturales de València y precisamente por ello debemos gestionarlo con ambición y rigor. Con esta plataforma tomamos las riendas: pasamos de la inercia a la gestión activa, garantizando que el turismo siga aportando riqueza y oportunidades, pero siempre en perfecta armonía con la calidad de vida de nuestros barrios y nuestros vecinos", ha dicho Llobet.

La concejala ha expuesto que "la nueva infraestructura tecnológica sitúa a la administración municipal a la vanguardia, ya que permite integrar información de múltiples fuentes para alcanzar tres grandes objetivos institucionales".

Así, ha hablado de "una monitorización avanzada basada en el análisis de indicadores clave en tiempo real que permite anticiparse a las necesidades de la ciudad y mejorar tanto la experiencia del visitante como la calidad de vida de los residentes", y de "una distribución equilibrada de los flujos mediante herramientas diseñadas para promover nuevos itinerarios y diversificar las zonas más transitadas, favoreciendo que la riqueza generada por el turismo se reparta de forma más equitativa entre todos los distritos de València".

A esto se suma "una toma de decisiones estratégica sustentada en datos precisos, que facilita a la administración pública y al tejido empresarial actuar con mayor eficiencia, optimizar los servicios públicos y reforzar la competitividad del destino".

NEXT GENERATION

La Plataforma Inteligente de Destino València se desarrolla en el marco del programa estatal promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, a través de SEGITTUR y financiado mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU.

Entre sus objetivos se encuentran reforzar la sostenibilidad del destino, mejorar la toma de decisiones basada en datos, impulsar la digitalización del sector turístico y favorecer una gobernanza más participativa, ha precisado el consistorio.

Paula Llobet ha asegurado que la presentación de esta herramienta "constituye un hito dentro del desarrollo de PID València y una oportunidad para compartir con el ecosistema turístico local los avances alcanzados hasta la fecha".