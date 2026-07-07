València inicia la cuenta atrás para el SailGP, uno de los "grandes eventos deportivos y turísticos del año"

SailGP - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València acogerá por primera vez la décima etapa de la Rolex SailGP los próximos 5 y 6 de septiembre. La concejala de Turismo, Paula Llobet, ha participado este martes en el acto 'Descubriendo SailGP: Gran evento deportivo y turístico', una presentación en la que han participado representantes institucionales, parte de la organización de SailGP y miembros del sector empresarial y hostelero de la ciudad.

El encuentro ha servido para coordinar la estrategia de cara a los dos meses restantes hasta la celebración del evento, un período de tiempo que desde la organización consideran "crucial y en el que se pretende impulsar la venta de entradas", ha informado el consistorio en un comunicado.

Por otra parte, también se ha hecho hincapié "en la importancia de concienciar a la ciudad acerca de la magnitud que la celebración del Spain SailGP supone para València".

El encuentro, además, ha contado con las intervenciones de la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet; la jefa de staff de SailGP, Alejandra Mato; y la jefa de operaciones de Los Gallos SailGP Team, Alejandra Real.

A lo largo de la presentación se ha profundizado en la competición, su filosofía deportiva y su repercusión mediática. Además, se ha destacado las implicaciones que se derivan de su celebración, así como el impacto económico y turístico que tendrá en València.

En esta línea, Llobet ha subrayado que SailGP "sitúa a nuestra ciudad en el circuito internacional de uno de los eventos deportivos con mayor proyección del panorama internacional, que llevará la imagen de València hasta millones de personas en todo el mundo y reforzará un posicionamiento en el que llevamos años trabajando: el de una ciudad capaz de atraer y organizar grandes acontecimientos deportivos internacionales".

Desde la organización también se ha hecho un "llamamiento" a los distintos agentes de la ciudad para que "aúnen fuerzas" de cara a la celebración de SailGP, los próximos 5 y 6 de septiembre en la Marina de València.

También se ha insistido en la concepción de SailGP como "algo más que un evento deportivo, pues supone una oportunidad también en materia turística y económica, además de proyectar la imagen de València internacionalmente y brindar oportunidades de futuro para la organización de nuevos eventos deportivos".

"El éxito de SailGP no dependerá únicamente de la organización del evento. Dependerá de la respuesta que demos como destino, de nuestra implicación de ahora en adelante", ha recalcado Llobet.

Y ha concluido: "Con esta incorporación, València pasa a formar parte del selecto grupo de ciudades que acogen esta prestigiosa competición internacional de vela, junto a destinos emblemáticos como Nueva York, Río de Janeiro, Bermudas, Portsmouth o Dubái". "Se trata de una apuesta estratégica por un evento global que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y espectáculo, y que atrae a una audiencia internacional altamente cualificada", ha apuntillado.

València será sede del Spain SailGP durante los próximos tres años y las entradas para esta edición ya pueden adquirirse a través de su web oficial.