València inicia los trámites para que el Corpus Christi sea declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional

Imagen de la celebración de la fiesta del Corpus Christi de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, ha iniciado los trámites administrativos para que la celebración del Corpus Christi que se lleva a cabo en esta ciudad obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, según ha informado el consistorio en un comunicado. Asimismo, ha destacado que el comienzo de esa tramitación coincide con la conmemoración en 2026 del 700 aniversario de esta fiesta.

La petición se formula después de que el Corpus Christi de València fuera reconocida en 2019 como Fiesta de Interés Turístico Autonómico por parte de la Generalitat Valenciana, a través de una resolución del 3 de febrero de ese año. Este reconocimiento "destacó el valor histórico, cultural y turístico de esta tradición, considerada la 'festa grossa'" de la capital valenciana.

El ayuntamiento de la ciudad ha remarcado que el Corpus Christi es una de las celebraciones "más antiguas y significativas" valencianas. Entre sus elementos más representativos destacan las Rocas o carros triunfales, "auténticas joyas del patrimonio festivo valenciano"; las danzas tradicionales, "que mantienen viva la memoria colectiva"; la Cabalgata del Convite y la Procesión del Corpus, que recorre las calles del centro histórico, "entre otros muchos actos propios y particulares".

Con la petición para ser Fiesta de Interés Turístico Nacional, el Ayuntamiento de València busca "consolidar el papel del Corpus Christi como referente de la identidad festiva valenciana, reforzar su proyección turística y garantizar la preservación de su legado cultural para las futuras generaciones".

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha subrayado la "relevancia" de este paso. "El Corpus Christi es la fiesta grande de València, un patrimonio vivo que une historia, cultura y tradición. Su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional sería un reconocimiento merecido a siete siglos de celebración", ha manifestado.

"Este reconocimiento no solo prestigia nuestras tradiciones, sino que también impulsa la proyección turística de València como ciudad de fiestas singulares y de gran atractivo cultural", ha añadido Gil.

La edil ha considerado que ahora se inicia "un camino que culminará en 2026 coincidiendo con el 700 aniversario del Corpus, una oportunidad única para poner en valor este legado ante el resto de España y del mundo".