València lanza la Cátedra VALENT-IA para reforzar la colaboración entre la UPV y empresas innovadoras

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VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Emprendimiento del Ayuntamiento de València ha creado, en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV), la Cátedra VALENT-IA: Inteligencia Artificial Aplicada al Emprendimiento. Se trata de una iniciativa "destinada a potenciar el talento, favorecer la transferencia de conocimiento y consolidar la ciudad como un referente en emprendimiento basado en inteligencia artificial", según ha informado el consistorio en un comunicado.

La administración municipal ha señalado, en un comunicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes esa propuesta, que contará con un presupuesto de 40.000 euros anuales durante 2026 y 2027.

El concejal de Emprendimiento, José Gosálbez, ha destacado que "la inteligencia artificial ya está transformando la economía", al tiempo que ha resaltado que "València tiene que estar donde se genera la innovación y el empleo".

"Con la Cátedra VALENT-IA unimos universidad, empresa y administración para convertir el talento en empresas, el conocimiento en oportunidades y la innovación en riqueza para nuestra ciudad", ha manifestado Gosálbez.

El edil ha considerado que "no tiene ningún sentido invertir en formar a las personas jóvenes si después no somos capaces de ofrecerles las oportunidades necesarias para desarrollar aquí su talento".

"No quieren que la administración les regale nada, quieren las condiciones y las facilidades para poner en marcha sus proyectos. Nuestra obligación es eliminar trabas, abrir oportunidades y crear un entorno donde emprender merezca la pena", ha afirmado.

José Gosálbez ha añadido que solo así se conseguirá "retener el talento que formamos, atraer nuevo talento y evitar que las mejores ideas y los mejores perfiles profesionales busquen fuera el futuro que deberían encontrar en València".

La nueva Cátedra nace con el objetivo "de estrechar la colaboración entre la universidad y el tejido empresarial, para facilitar que el conocimiento generado en las aulas llegue al mercado y se transforme en nuevas empresas, en empleo cualificado y en soluciones útiles para la sociedad", ha insistido el consistorio.

Para ello, desarrollará actuaciones dirigidas a todas las fases del proceso emprendedor, desde la sensibilización del alumnado hasta el acompañamiento para la creación de startups y empresas innovadoras.

"Queremos que el talento que se forma en nuestras universidades encuentre en València el mejor lugar para desarrollar sus proyectos empresariales. Apostamos por una colaboración útil entre la universidad y la empresa, porque cuando el conocimiento sale de las aulas y llega al mercado se traduce en nuevas empresas, más empleo y mayor competitividad para nuestra economía", ha señalado el edil.

Entre las principales líneas de actuación está el programa 'Ruta al Emprendimiento', que busca sensibilizar al alumnado sobre la cultura emprendedora y los recursos disponibles. También pretende desarrollar "competencias clave como innovación, trabajo en equipo y diseño de modelos de negocio", así como "acompañar a estudiantes de los últimos cursos en la puesta en marcha de proyectos reales".

Igualmente, la cátedra abordará la viabilidad de los proyectos, los aspectos legales, el acceso a la mentorización, la creación de herramientas basadas en inteligencia artificial y la realidad aumentada, la organización de hackathones centrados en resolver retos reales de la ciudad mediante innovación tecnológica, el apoyo a proyectos de pruebas de concepto y la convocatoria de premios para trabajos de fin de grado y fin de máster con potencial impacto en València.

"En definitiva, la cátedra está orientada a obtener resultados tangibles mediante proyectos innovadores con aplicación práctica para la ciudad y para el tejido productivo valenciano", ha apostillado José Gosálbez.