València lidera una nueva tecnología para medir el impacto real del turismo de congresos

Archivo - Palacio Congresos Valencia - PALACIO CONGRESOS - Archivo

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València lidera el desarrollo de la calculadora de entropía urbana, una herramienta innovadora que permite medir por primera vez el impacto real que generan los eventos relacionados con el turismo de congresos. Esta iniciativa forma parte del proyecto europeo Zentropy MICE, que aplica criterios científicos para transformar la actividad congresual en beneficios económicos, sociales y ambientales tangibles, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La calculadora ha sido desarrollada por la Universitat Politècnica de València junto al Ajuntament de València, València Innovation Capital, la Fundació Visit València, el Palau de Congressos y la consultora Khora Urban Thinkers. Basada en el análisis de ciclo de vida y en datos científicos integrados, la herramienta permite "evaluar impactos, detectar ineficiencias y comparar eventos a lo largo del tiempo", lo que ayuda a orientar el turismo MICE hacia un modelo más sostenible.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha destacado que esta iniciativa "refuerza la apuesta de València por un modelo de turismo MICE sostenible, basado en la medición rigurosa de impactos reales y en la toma de decisiones fundamentadas en datos".

"A través de la calculadora de entropía urbana, la ciudad avanza hacia una gestión más responsable de los congresos y eventos, orientada a reducir los flujos de energía, recursos y emisiones que generan presión sobre el entorno urbano, al tiempo que maximiza su aportación en términos de conocimiento, innovación y legado positivo. El proyecto Zentropy MICE sitúa así la sostenibilidad en el centro de la estrategia turística y alinea el crecimiento del sector con el equilibrio urbano y los objetivos climáticos europeos", ha añadido Llobet.

Según la edil, el proyecto "sitúa a València a la vanguardia de las ciudades que apuestan por el uso de datos y conocimiento para gestionar la actividad turística de manera más sostenible y responsable. València refuerza así su apuesta por un modelo de turismo MICE que genera valor y oportunidades para la ciudad, al tiempo que contribuye a preservar el equilibrio urbano y respetar la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

En palabras de Tomás Gómez Navarro, catedrático del Instituto de Ingeniería Energética de la UPV, "el proyecto pone el foco en mantener la entropía urbana lo más baja posible y reducir al mínimo los flujos de materia, energía, agua y otros impactos del turismo MICE que degradan los sistemas urbanos y limitan su potencial de desarrollo".

Al mismo tiempo, según ha indicado, "apuesta por un modelo de eventos que incremente el potencial de innovación, conocimiento y reputación de la ciudad e impulse un desarrollo urbano sostenible. Para ello, una herramienta de medición permite orientar la toma de decisiones hacia un modelo de turismo MICE que no degrade la ciudad y refuerce su desarrollo".

València, como uno de los principales destinos MICE de España, se convierte así en un "laboratorio urbano para un nuevo modelo de turismo basado en datos, evidencia científica y sostenibilidad, alineado con los objetivos climáticos y de desarrollo urbano de Europa".