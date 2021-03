València mantiene los festivos escolares del 16, 17 y 18 de marzo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar Municipal de València ha aprobado este jueves mantener como festivos escolares los días 16, 17 y 18 de marzo, de forma que se ha rechazado la propuesta formulada por el Ayuntamiento para limitar las vacaciones de Fallas con motivo de la pandemia de coronavirus.

El consistorio había planteado dejar el 18 de marzo como no lectivo y trasladar a mayo --en principio a los días 3 y 4-- los festivos del 16 y 17, según avanzaba horas antes la concejala de Educación, Maite Ibáñez.

La propuesta llegaba tras las últimas recomendaciones sanitarias lanzadas desde la Generalitat para que se suspendieran los festivos escolares previstos para marzo, dado que no se van a celebrar ni las Fallas ni la Magdalena por la pandemia de Covid.

No obstante, finalmente el Consejo Escolar Municipal no ha dado luz verde a esta opción y ha acordado mantener los festivos escolares tal y como estaban planteados. En concreto, ha habido siete votos a favor del planteamiento del Ayuntamiento y 22 votos a favor de no modificar el calendario inicial.

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor "la voluntad de diálogo de la comunidad educativa y de trabajar de manera coordinada, dando espacio a todos los puntos de vista". También ha resaltado el "esfuerzo realizado por los docentes" y ha apelado a la responsabilidad.