València se mantiene sin ZBE tras no alcanzarse de nuevo el consenso necesario para su puesta en marcha

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La ciudad de València se mantendrá sin Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al seguir en su ayuntamiento sin alcanzarse el consenso necesario para impulsar la ordenanza correspondiente y hacer posible la entrada en vigor de esta normativa y de las restricciones al tráfico que conlleva en el plazo marcado, para que sea efectiva al inicio de 2026. Esa falta de acuerdo, que ya se plasmó en los plenos ordinarios de octubre y noviembre, se ha visto de nuevo este lunes en el extraordinario celebrado a petición de la oposición, formada por Compromís y PSPV, para lograr un pacto.

El ejecutivo local, integrado por PP y Vox, sigue dividido en este asunto. Vox rechaza cualquier iniciativa que suponga la aprobación de la ZBE, por considerar que limita la libertad de los ciudadanos y que es una "imposición" del Gobierno central, y el entendimiento entre los 'populares', al frente de la Alcaldía y de la Concejalía de Movilidad, y los dos partidos que están fuera del gobierno continúa sin existir.

En la sesión plenaria de esta jornada, el PP y Vox han votado en contra de la moción conjunta presentada por Compromís y PSPV y esta ha decaído. La oposición instaba a los 'populares', con los que había entrado en negociaciones tras los plenos de octubre y noviembre para buscar un acuerdo, a "superar la situación de inmovilismo actual, aprobar una ZBE completa y rigurosa" e "impedir que València pierda los recursos necesarios para continuar hacia un modelo de ciudad próspero, sostenible y europeo".

"CONTRA LA CONTAMINACIÓN"

La edil del PSPV María Pérez ha instado a hacer realidad "una ZBE eficaz contra la contaminación, con ayudas a las familias vulnerables, con exenciones para las personas con movilidad reducida, con un régimen transitorio para las actividades económicas y con un calendario progresivo de implantación". Pérez ha señalado que los 'populares' "han rehuido de cualquier negociación" y ha censurado que "han preferido negar desde el principio la evidencia" del "problema de la calidad del aire", además de apuntar que la ciudad perderá "150 millones de euros" y resaltar que se perderán las ayudas al transporte público y que el bono de la EMT subirá.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha lamentado que esa cantidad se vaya a perder "de un plumazo" y que no se mire "por la salud de toda la gente que vive en València", al tiempo que ha criticado que el PP opte por "ponerse de perfil" cuando "no es la solución". Robles ha subrayado la "responsabilidad" de la oposición planteando un pleno extraordinario y una moción para consensuar una ZBE y "bajar la contaminación", mientras ha reprochado a la alcaldesa, María José Catalá (PP), que busque "responsabilizar a todo el mundo de no aprobar una ZBE menos a ella misma" y que se pliegue "al negacionismo de Vox".

El edil de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), ha reiterado que la oposición mezcla con la ZBE "cosas que nada tienen que ver" con ella y ha asegurado que Compromís y PSPV "no tenían ninguna intención de negociar". Ha considerado "un brindis al sol" la moción de la oposición y ha remarcado que "no es una ordenanza".

"PREFIEREN EL LÍO POLÍTICO"

"Aprobar esta moción hoy no sirve absolutamente para nada porque no hay un texto de ordenanza", ha apuntado, al tiempo que ha expuesto que se ha presentado la moción "para hacer creer que hay una propuesta viable" cuando "no es cierto". Carbonell ha manifestado que "ya no hay tiempo a poder escuchar o negociar el texto de la ordenanza" y ha acusado a la oposición de no haberla hecho cuando "tuvo la oportunidad".

El titular de Tráfico ha calificado de "meramente política" la iniciativa de los dos grupos que están fuera del gobierno porque "prefieren el lío político a resolver los problemas de los ciudadanos". "Si no tenemos ordenanza es porque PSOE y Compromís no han querido y porque Vox se ha bajado del carro".

El portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, ha reiterado el rechazo de Vox a la ZBE: "No vamos a ser cómplices del expolio a los ciudadanos. No vamos a ser quienes multen a los valencianos por trabajar, por vivir, por moverse. Tampoco a los que nos visitan", ha dicho. Asimismo, ha señalado que las ZBE "no son una obligación europea" porque "Bruselas pide calidad del aire, no restricciones ideológicas, sino "una imposición" con "nombre y apellidos: Pedro Sánchez y sus socios.

"Esto no va de ecología, va de control y nosotros no nos rendimos frente a ese control", ha aseverado. Gosálbez se ha mostrado a favor de "cuidar el medio ambiente", pero "no sacrificando la libertad, el empleo y la dignidad de quienes hacen ya bastante por llegar a fin de mes" y no pueden cambiar de coche para circular por la ZBE. "Esto no es ecologismo, es elitismo disfrazado", ha añadido.

"POR EL BIEN COMÚN"

Antes del debate político ha intervenido la presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València, María José Broseta, que ha emplazado, "al margen de las disputas entre partidos políticos", a alcanzar un acuerdo sobre la ZBE "por el bien común" de la ciudadanía". Broseta ha instado a contar con el movimiento vecinal en este proceso por estar ante "cuestiones que afectan cada vez más a la vida y salud de los valencianos".

"Mejorar la calidad del aire es una necesidad prioritaria e inexcusable", ha apuntado, además de pedir, especialmente al partido en la Alcaldía, la flexibilidad necesaria para tratar de acercar posiciones" sin "sucumbir a las ideas negacionistas del cambio climático". María José Broseta ha lamentado que se haya llegado a este pleno sin "diálogo previo" en favor del consenso: "la ciudadanía espera mayor responsabilidad, flexibilidad, diálogo y acuerdos".

También ha intervenido una representante de Cuidem La Raiosa, que ha pedido aprobar una ZBE no en contra del coche sino a favor de la salud pública y ha dicho que se necesita con urgencia reducir el tráfico y actuar contra vehículos que contaminan. Asimismo, un miembro de la web Mesura y València per l'aire ha reclamado aparcamiento prioritario para vecinos y generosidad por la ZBE.

CÁMARAS

A pesar de no haberse alcanzado un acuerdo para hacer efectiva la ZBE, el Ayuntamiento pone en marcha este lunes las más de 270 cámaras preparadas para este entorno atendiendo al acuerdo adoptado el viernes en la Junta de Gobierno Local para iniciar el arranque de los equipos y aplicaciones informáticas previstas en el contrato suscrito para la entrada en vigor.

El uso de esas cámaras no implica la imposición de multas y pretende "monitorizar el paso de los vehículos que circulan por cada punto de control e identificar sus etiquetas, tipología y lugar de procedencia" con el objetivo de "elaborar estudios estadísticos" con "patrones de movilidad y estudiar la evolución del parque móvil".