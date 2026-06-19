1097869.1.260.149.20260619160000 València pone a prueba nuevas tecnologías europeas para la gestión de emergencias en un simulacro en La Torre - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha desarrollado este viernes en la pedanía de La Torre una prueba piloto internacional del proyecto LEAD-PRO, una iniciativa financiada por la Unión Europea cuyo objetivo es mejorar la gestión de emergencias mediante el uso de tecnologías avanzadas para la toma de decisiones, la coordinación operativa y la gestión eficiente de recursos.

El ejercicio ha recreado un escenario de inundación con afectación al CEIP Padre Manjón, lo que ha permitido evaluar la respuesta coordinada de los distintos servicios de emergencia ante una situación de riesgo para la población.

Durante cerca de dos horas, las personas participantes han simulado la evolución de una emergencia real desde la fase de alerta temprana y el confinamiento preventivo de toda la comunidad educativa en las plantas superiores del centro hasta la evacuación completa y segura de las instalaciones.

La prueba ha contado con la participación de efectivos de la Policía Local de València, Bomberos y Cruz Roja, así como de representantes internacionales del consorcio europeo LEAD-PRO, observadores del servicio de gestión de crisis de París y representantes de la Comisión Europea, que han seguido el desarrollo de las diferentes fases operativas.

Uno de los principales objetivos del piloto ha sido validar la interoperabilidad entre organismos y comprobar el funcionamiento de herramientas tecnológicas capaces de proporcionar información en tiempo real durante una emergencia. Para ello, se ha desplegado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que se han coordinado todas las actuaciones desarrolladas sobre el terreno.

Entre las capacidades evaluadas destacan el empleo de drones policiales para la monitorización aérea del escenario, sistemas temporales de videovigilancia con conteo de personas y aplicaciones avanzadas que permiten compartir información operativa, generar alertas, asignar tareas y realizar el seguimiento en tiempo real de los recursos desplegados.

La simulación también ha permitido ensayar la evacuación segura del CEIP Padre Manjón hacia una zona exterior previamente establecida, así como la ejecución de diferentes escenarios de búsqueda y rescate de personas desaparecidas mediante el uso combinado de drones y herramientas tecnológicas de apoyo a la localización y coordinación de efectivos.

"SOLUCIONES INNOVADORAS"

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha asegurado que "con este piloto, la ciudad refuerza su posición como una de las ciudades europeas de referencia en la aplicación de soluciones innovadoras para la gestión de emergencias y la protección de la ciudadanía".

Para el edil, "la experiencia obtenida contribuirá al desarrollo y validación de herramientas que podrán utilizarse en futuras situaciones reales, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, y mejorará así la capacidad de respuesta ante catástrofes y grandes emergencias".

Carbonell ha recordado "la experiencia acumulada de València con las catástrofes por el reciente incendio del edificio de Campanar y la dana del 29 de octubre de 2024 y, por lo tanto, queremos aprender y a la vez trasladar también todo lo que hemos aprendido a otras ciudades europeas".