València prevé una ocupación hotelera media del 78,4% durante el puente del 9 d'Octubre

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València afronta el puente del 9 d'Octubre (del 9 al 11 de octubre) con "buenas expectativas turísticas", según el sondeo realizado por la Fundación Visit València a los principales establecimientos hoteleros de la ciudad, del que se desprende que la ocupación media prevista para las tres noches se sitúa en el 78,4 por ciento. La del viernes al sábado registra la mayor demanda, con una previsión cercana al 80%.

El Ayuntamiento ha resaltado en un comunicado que se trata de una previsión "positiva, especialmente teniendo en cuenta que, al igual que el año pasado, el festivo de la Virgen del Pilar cae en fin de semana". Pese a ello, los niveles de ocupación se mantienen en valores similares que el pasado ejercicio, "reflejando la buena dinámica de la ciudad en estas fechas".

En cuanto a rentabilidad, el precio medio de las tres noches se sitúa en 160,3 euros, con las noches del viernes y del sábado como las de mayor tarifa, en torno a los 170 euros. La variación interanual refleja un incremento medio del 6 por ciento respecto a las cinco noches evaluadas en 2024 (151 euros).

Sin embargo, si se consideran solo las tres noches de mayor demanda (de jueves a sábado), el aumento es del 2%, lo que "apunta a una cierta estabilidad de precios en fechas de alta ocupación".

La concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha señalado que "a pesar de que el festivo de la Virgen del Pilar cae este año en domingo, las previsiones apuntan a un buen nivel de ocupación hotelera en la ciudad de València, muy similar al del pasado año". "Esto demuestra el atractivo de València como destino urbano, cultural y gastronómico durante todo el año", ha subrayado.

"Seguimos avanzando en un modelo de turismo sostenible y apostando por atraer visitantes interesados en los valores de la ciudad, que buscan la autenticidad, consumen cultura y producto local y contribuyen así a su desarrollo económico, respetando su equilibrio y calidad de vida", ha enfatizado la edil.

El sondeo realizado por Visit València refleja también que la ocupación correspondiente al mes de septiembre muestra unos resultados "en línea con la tendencia general del año". Así, la ocupación hotelera se ha situado en torno al 78%, con un incremento del precio medio del 3% y un ligero ajuste del RevPAR del 1%, lo que "refleja estabilidad en la rentabilidad del sector durante el final del verano".

En cuanto a octubre, el 72% de las habitaciones ya están reservadas, según el mismo sondeo. Esta previsión se mantiene en línea con el ritmo habitual de reservas de otoño, época en la que se concentran puentes y diferentes eventos en la ciudad.