València, primera ciudad de España en crear un Comité de Crisis Turística para hacer frente a emergencias

Imagem de turistas en la ciudad de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha constituido el primer Comité de Crisis Turística (CCT) de España, un órgano de coordinación impulsado por la Fundación Visit València que sienta en la misma mesa a las principales entidades del sector para blindar al destino frente a posibles emergencias, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El objetivo principal de este comité será aplicar de forma ágil el nuevo plan RETUR (Plan de Resiliencia Turística frente a Emergencias), el memorando de actuación, pionero en el país, que garantiza una respuesta rápida, organizada y eficaz ante fenómenos meteorológicos extremos, crisis sanitarias u otras situaciones.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha puesto en valor el carácter innovador de esta medida: "Con la creación de este comité, València da un paso al frente en toda España. La coordinación entre las administraciones y nuestras empresas es fundamental. Queremos que si ocurre cualquier eventualidad haya una red de seguridad organizada para ofrecer una respuesta rápida".

Este nuevo protocolo establece canales de información en varios idiomas, planes de reubicación de alojamiento, asistencia para el regreso a los lugares de origen y mecanismos de colaboración público-privada.

En el comité están integradas todas las voces del sector, como la Fundación Visit València, Hosbec, Aptur CV, AEVAV, Asociación de Guías Oficiales de la Comunitat Valenciana, Hostelería Valencia, Palacio de Congresos, Feria Valencia, CEV, Cámara de Comercio, Ciutat de les Arts i les Ciències y el Cuerpo Consular.

Además de proteger a las personas visitantes, el Comité de Crisis Turística tendrá una segunda función vital: "Organizar la respuesta solidaria que el sector turístico valenciano siempre demuestra en los momentos más críticos", tal como ha subrayado la concejala.

"Los valencianos sabemos bien que, cuando las cosas se complican, nuestros hoteleros, hosteleros y profesionales turísticos son los primeros en arrimar el hombro, ofreciendo camas, comida o transporte. Este comité nos permitirá canalizar toda esa solidaridad de forma ordenada para que los recursos esenciales lleguen rápido a la población afectada. València consolida hoy un modelo de colaboración que nos hace más seguros, más resilientes y más humanos", ha apostillado Llobet.