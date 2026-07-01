València, primera ciudad europea en probar un sillón para el baño adaptado de personas con parálisis cerebral

Prototipo de sillón ergonómico para silla anfibia en asistencia al baño para personas con parálisis cerebral. - MAO

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La playa del Cabanyal ha sido este miércoles el escenario de una prueba piloto impulsada por el Ayuntamiento de València para facilitar el baño adaptado a las personas con parálisis cerebral. Concretamente, la alcaldesa, María José Catalá, ha presentado el prototipo de un sillón ergonómico que podrá adaptarse a las sillas anfibias de los puntos de asistencia al baño, que ya están operativos en cinco playas del término municipal.

"Se trata --ha explicado-- de una prueba piloto pionera en Europa que tiene como objetivo facilitar el acceso al mar de forma segura, estable y confortable a personas con necesidades especiales de apoyo postural".

Tras acompañar a Iván, un joven con parálisis cerebral que ha disfrutado de "su primer baño en el mar con seguridad", la alcaldesa ha celebrado esta iniciativa que, con la colaboración del Ayuntamiento, se ha materializado en el desarrollo de dos prototipos de asiento ergonómico diseñados para adaptarse a sillas anfibias, ha indicado el consistorio en un comunicado.

"Uno a medida para Iván, que consiste en un lecho postural adaptable a una silla anfibia y concebido para personas con parálisis cerebral que, por sus características físicas (como posibles deformidades posturales, espasticidad, inmovilidad parcial, movimientos involuntarios o falta de control de tronco) no pueden utilizar con seguridad y comodidad las sillas anfibias convencionales disponibles actualmente en el mercado", ha remarcado la primera edil.

Y ha aclarado que "a partir de ahora, en virtud del resultado obtenido se procederá a la comercialización de un modelo estandarizado de asiento o lecho postural adaptable de forma que pueda beneficiar a un mayor número de usuarios".

El Ayuntamiento de València ha colaborado en este proyecto con una subvención nominativa de 7.000 euros a Aspace-Avapace, la empresa Kaldevi ha sido la proveedora de la silla anfibia sobre la que se acopla el asiento y el Centro Ortopédico Valencia ha desarrollado el prototipo.

Para María José Catalá, esta prueba "supone un gran avance para las personas con parálisis cerebral y sus familias, porque abre la puerta a que puedan disfrutar de los beneficios lúdicos, emocionales y terapéuticos que aporta el baño en el mar". Asimismo, ha subrayado que València "sigue avanzando en medidas que facilitan el acceso al mar de las personas con discapacidad, mejoran su calidad de vida y refuerzan su inclusión social".

UN PROYECTO PILOTO CON VOCACIÓN DE LLEGAR A MÁS USUARIOS

"El acceso al agua del mar cumple una doble función para las personas con parálisis cerebral. Por una parte, tiene una dimensión lúdica y social, al favorecer la inclusión y el bienestar emocional. Por otra, aporta beneficios terapéuticos, ya que la flotación reduce las presiones derivadas de largas horas de sedestación y facilita el movimiento corporal al compensar parcialmente la fuerza de la gravedad", ha asegurado la alcaldesa.

Acompañada por la concejala de Playas, Mónica Gil, y el director general de Discapacidad, Javier Copoví, la alcaldesa María José Catalá ha destacado que "València cuenta con uno de los dispositivos de asistencia al baño accesible más avanzados de Europa". "Las playas del término municipal disponen de un programa de asistencia al baño accesible que comenzó a funcionar hace más de dos décadas y que se ha ido ampliando e innovando hasta consolidarse como uno de los más avanzados de Europa", ha reiterado.

Por su parte, la concejala de Playas, Mónica Gil, ha recordado que los principales puntos accesibles se encuentran en las playas de La Malva-rosa, El Cabanyal y Pinedo, y están operativos, desde el pasado 1 de junio, hasta el 15 de septiembre, en horario de 11.00 a 19.00 horas. "Este año se ha ampliado el periodo de apertura en 30 días, ya que anteriormente el servicio funcionaba del 15 de junio al 31 de agosto", ha apuntado, tras añadir: "Además, València cuenta con puntos de ayuda al baño accesible en las playas de El Saler y El Perellonet, que funcionan mediante cita previa desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, en horario de 11.00 a 15.00 horas".

La edil ha recordado que los puntos de baño accesible están equipados con pasarelas, vestuarios, zonas de sombra, sillas anfibias, grúas de transferencia y arneses, muletas de acceso al agua, pasarelas enrollables hasta la orilla, baños adaptados y otros equipamientos especializados para facilitar la entrada y salida del agua. El baño se realiza siempre con el acompañamiento de personal especializado. Por todo ello, las playas de El Cabanyal y La Malvarrosa cuentan con la certificación de Accesibilidad Universal UNE 170.001.

Mónica Gil ha detallado que los tres puntos accesibles como los dos puntos de ayuda al baño están gestionados por Cruz Roja, con formación de Aspace-Avapace y con un equipo de 17 personas, de las cuales 12 prestan servicio diariamente: cinco en El Cabanyal, cuatro en La Malvarrosa y tres en Pinedo. Y ha destacado que en 2025 se registraron 5.754 usos del servicio, "una de las cifras más altas de los últimos años".

"Nuestro objetivo es muy claro que ninguna persona tenga que renunciar a disfrutar del mar por una discapacidad o por un problema de movilidad y esperamos que esta temporada vuelva a ser un éxito y que muchas personas puedan disfrutar de nuestras playas con la tranquilidad de contar con un servicio seguro, cercano y de calidad", ha manifestado Gil.

CERCA DE 11 MILLONES, A POLÍTICAS DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Por último, la alcaldesa también ha resaltado que en 2025 el Ayuntamiento de València ha destinado 10,9 millones de euros a la mejora de la accesibilidad y la inclusión en la ciudad. "Este importe incluye el presupuesto de la Dirección General de Personas con Discapacidad, así como inversiones impulsadas desde áreas como Urbanismo, Movilidad, EMT, València Innovation Capital, Parques y Jardines y Visit València", ha concretado.

Catalá también ha señalado que València integra la accesibilidad y la inclusión de manera transversal en sus políticas municipales. En los últimos años, el Ayuntamiento ha creado la Dirección General de Personas con Discapacidad, ha abierto siete Oficinas Municipales de Accesibilidad y ha puesto en marcha más de 120 programas de accesibilidad e inclusión en colaboración con asociaciones de personas con discapacidad. Estos programas incluyen actuaciones de eliminación de barreras, inclusión educativa, formación, inserción laboral, deporte, cultura, artes escénicas, cine, danza y música, entre otros ámbitos.

A la presentación de este proyecto también han asistido, entre otros "referentes" del ámbito de la discapacidad, la defensora municipal de las personas con discapacidad, Gemma Mas; el presidente de Avapace-Aspace, Pepe Marquina; el creador del sillón ergonómico, David Torrijos; y representantes del Centro Ortopédico Valencia; el gerente director de Kaldevi Ingeniería Geriátrica, José Antonio Gómez Martínez; y la presidenta de Cruz Roja, Nieves Dios.