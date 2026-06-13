València protege el paellero de la Casa Museu Benlliure y recupera parte de la memoria familiar del pintor

Paellero de la Casa Museu Benlliure - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de consolidación y restauración de la cubierta del paellero de la Casa Museo Benlliure han concluido. Esta intervención, que ha costado 12.357,05 euros (IVA incluido), se enmarca en el plan municipal para la recuperación de los elementos ornamentales del patio de este espacio museístico, habilitado en la que fuera la casa familiar del pintor valenciano José Benlliure, tal como ha explicado este sábado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

"Esta obra, adjudicada el pasado 17 de diciembre, se ha llevado a cabo para reparar en profundidad este elemento que se encuentra en uno de los laterales del jardín protegido, junto al estudio taller del artista, y garantizar la estabilidad estructural y la preservación de su imagen original", ha indicado el edil.

En palabras de José Luis Moreno, "se trata de un elemento que forma parte del conjunto arquitectónico y que recuerda el ambiente doméstico original del inmueble vinculado a la familia Benlliure".

"Además se encuentra en un espacio con valor histórico, concretamente en la parte posterior del edificio, donde se conserva un jardín con cipreses, pinos, jazmines, limoneros y naranjos, que conforman un entorno de gran valor ambiental y patrimonial", ha detallado el edil, quien ha recordado que la casa de la familia Benlliure fue adquirida por José Benlliure en 1896. El paellero, datado entre finales de los sesenta y principios de los setenta, fue reformado entre los años 1979 y 1982.

Por lo que respecta a los daños detectados, el concejal ha explicado que estos se debían, principalmente, a la falta de mantenimiento y a la acumulación de pinocha y otros restos vegetales procedentes del arbolado del jardín: "Esta situación provocó la obstrucción de las juntas entre tejas, filtraciones de agua y el deterioro progresivo de la estructura portante".

"Tras analizar distintas alternativas técnicas, se consideró que la más adecuada era la que contemplaba la retirada completa de los elementos que conforman la cubierta y su reconstrucción integral. Así se han sustituido las piezas deterioradas por otras nuevas. Si bien, se ha conservado en todo momento la configuración e imagen original del paellero", ha abundado Moreno.

"MÍNIMA INTERVENCIÓN"

Los trabajos se han desarrollado siguiendo criterios de "mínima intervención, compatibilidad material y respeto a los valores patrimoniales del conjunto, conservando y reutilizando el mayor número posible de elementos originales".

Han incluido el desmontaje de la cubierta de teja vidriada existente, con recuperación de los elementos cerámicos en buen estado; la retirada del armazón de madera deteriorado; el saneado del muro; la colocación de una nueva estructura de madera tratada; el montaje de una base cerámica con mortero de cal; la instalación de teja vidriada de nueva producción realizada por maestros artesanos especializados; la recolocación de las tejas recuperadas, y el tratamiento y protección de la celosía de madera con colores similares a los existentes en la celosía contigua.

La incorporación de tejas de nueva producción se ha limitado a las estrictamente necesarias, para sustituir piezas con fracturación, pérdida de material o prestaciones funcionales insuficientes. La selección de las nuevas tejas se ha realizado atendiendo a criterios de compatibilidad material, formal, dimensional y cromática respecto de los ejemplares históricos conservados.

En este sentido, las nuevas piezas cerámicas se han elaborado artesanalmente y presentan tres tonalidades diferenciadas dentro de una misma gama cromática, seleccionadas a partir del estudio de las variaciones de color observadas en las tejas históricas. Su colocación se ha llevado a cabo de forma aleatoria y equilibrada, para evitar una lectura artificial del conjunto y mantener la riqueza tonal característica de las cubiertas tradicionales.

"Además, la intervención ha garantizado la trazabilidad de los materiales incorporados, ya que el ceramista responsable ha conservado y registrado la composición del vidriado empleado en una de las tipologías de teja, lo que facilitará futuras actuaciones de mantenimiento, conservación o reposición", ha asegurado Moreno.

Según las conclusiones del informe final, "la actuación ha permitido recuperar la estabilidad estructural, la estanqueidad y la correcta funcionalidad constructiva de la cubierta del paellero, que se encontraba comprometida por el deterioro avanzado de sus componentes".

El informe también establece un plan de mantenimiento preventivo para garantizar la conservación futura de la cubierta restaurada. Este plan prevé inspecciones visuales ordinarias una vez al año, limpiezas preventivas con periodicidad mínima trimestral (especialmente por la proximidad del arbolado del jardín) e inspecciones extraordinarias después de episodios meteorológicos adversos, caída de ramas o aparición de filtraciones.

José Luis Moreno ha recordado que, recientemente, el Ayuntamiento también ha restaurado, de forma integral, el panel Alegoría eucarística con San Pascual Bailón y San Felipe Neri, la pieza de mayores dimensiones de la colección de cerámica arquitectónica conservada en los muros laterales del jardín interior del museo.

COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO

"Asimismo --ha apuntado-- que el Ayuntamiento de València ha adjudicado recientemente el contrato menor para la redacción del proyecto de intervención y rehabilitación de las fachadas de la Casa Museo José Benlliure, un paso previo necesario para planificar la restauración del conjunto y para preservar los valores patrimoniales de museo municipal situado en la calle Blanqueries. Este contrato, adjudicado por un importe total de 18.029 euros (IVA incluido), cuenta con un plazo estimado de diez semanas.

"Con todas estas intervenciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la conservación de la Casa Museo Benlliure que acoge la colección de esta familia y recrea el ambiente de la casa donde vivió una de las sagas de artistas más importantes de la Valencia de finales del XIX", ha concluido el concejal.