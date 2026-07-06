València prueba en el Sandbox Urbano un sistema para registrar las constantes vitales de los conductores - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sandbox Urbano de València ha sido de nuevo "campo de pruebas para un proyecto piloto innovador", en este caso, para testar un sistema dirigido a registrar las constantes vitales de los conductores, según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado.

El consistorio ha detallado que se trata de un demostrador de la tecnología VitalWise creado por el Instituto de Biomecánica de València (IBV). Este instrumento permite registrar las constantes vitales de la persona conductora de un vehículo para determinar estados de fatiga o estrés.

VitalWise es un sistema compuesto por cámaras que captan imágenes a partir de las cuales se obtienen las señales fisiológicas de los usuarios, así como sus gestos faciales.

Además, se puede sincronizar con la telemetría del vehículo. El software ha sido entrenado con sensores de contacto de alta precisión.

El director de Innovación en Automoción y Movilidad del IBV, José Solaz, ha explicado que en esta prueba piloto han participado un total de sesenta personas de diferentes sexos y edades, según ha detallado la administración local.

"A todas ellas les hemos registrado constantes como el ritmo cardiaco, el respiratorio y la saturación de oxígeno. Estos indicadores permiten determinar el estado de la persona conductora, su nivel de estrés, fatiga o estado emocional", ha afirmado Solaz.

Por su parte, la concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha destacado que el Sandbox Urbano "una vez más, permite ser un campo de pruebas y testeo para ideas y soluciones innovadoras y eficientes".

"En este caso, queremos ofrecer el mejor entrenamiento. En nuestras calles se ha podido probar un sistema que ofrece seguridad y confort en los vehículos del futuro", ha agregado la edil.

El Sandbox Urbano de València acaba de cumplir un año de vida y en él se ha evaluado una docena de demostradores y cinco más se encuentran en fase de validación, ha detallado el consistorio.