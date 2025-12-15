València reabre parques e informa a los colegios de que pueden abrir en función de su capacidad organizativa

Imagen de la Plaza del Ayuntamiento de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA.

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, ante el fin de la alerta roja meteorológica decretada con motivo de la borrasca Emilia, ha decidido reabrir parques e instalaciones deportivas y, además, ha informado a los centros escolares de que pueden abrir en función de su capacidad organizativa.

El consistorio ha anunciado una serie de medidas adoptadas tras la finalización de la alerta, entre ellas la reapertura de parques, jardines, cementerios y de las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal.

Además, las sedes de la Universidad Popular cerradas abrirán esta tarde. En cuanto a los colegios, pueden abrir en función de su capacidad organizativa.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de València acordó ayer la suspensión para este lunes 15 de diciembre de la actividad docente en los centros educativos determinados por el consistorio en el protocolo de Protección Civil para las situaciones de alerta naranja por lluvias, decisión que ya se ha comunicado a los afectados. En el resto se ha mantenido la actividad educativa con normalidad.