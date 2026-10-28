València realizará el 17 de noviembre el IV Censo de Personas en situación de Sin Hogar

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VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València celebrará el próximo martes 17 de noviembre el IV Censo de Personas en situación de Sin Hogar, una iniciativa destinada a conocer con mayor precisión la realidad de las personas que viven en la calle y disponer de información actualizada que permita mejorar las políticas públicas, los recursos y las respuestas dirigidas a este colectivo.

La organización ha abierto ya la inscripción de personas voluntarias que quieran participar en el recuento nocturno, que se desarrollará aproximadamente entre las 19 y las 00 horas en distintos puntos de la ciudad, explican los impulsores del proyecto.

El censo contará con la participación de profesionales, entidades sociales, comunidad universitaria y ciudadanía voluntaria. Las personas participantes se organizarán en equipos que recorrerán diferentes zonas de València para localizar y contabilizar a personas que se encuentren pernoctando en la calle y, cuando sea posible, recoger información mediante el cuestionario previsto para el estudio.

El sinhogarismo constituye una de las expresiones más extremas de exclusión social. Sin embargo, las estadísticas ordinarias no siempre permiten conocer adecuadamente la magnitud ni las características de las personas que viven en espacios públicos.

Los censos nocturnos permiten aproximarse a esta realidad directamente sobre el territorio y generar información esencial para analizar la evolución del fenómeno, identificar necesidades y orientar las actuaciones de las administraciones y de las entidades que trabajan con personas sin hogar.

"Para diseñar mejores respuestas necesitamos conocer la realidad. El censo nos permite acercarnos a las situaciones de sinhogarismo que existen en nuestra ciudad, identificar cambios y necesidades y disponer de información rigurosa para mejorar las políticas públicas. Para hacerlo posible necesitamos también la implicación de la ciudadanía", expresa la directora de la Cátedra Interuniversitaria del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales de la Universitat de València (UV) Mercedes Botija.

La participación del voluntariado es "especialmente importante" para poder cubrir de manera simultánea diferentes zonas de la ciudad durante la noche del recuento. Esta será la cuarta edición del Censo de Personas en situación de Sin Hogar de València, dando continuidad a los recuentos realizados anteriormente en la ciudad.

La experiencia acumulada permite analizar la evolución del sinhogarismo en València y avanzar en la construcción de una metodología cada vez más precisa para conocer tanto el número de personas que se encuentran sin alojamiento como sus características, necesidades y situaciones de vulnerabilidad.

Además del recuento, este tipo de estudios contribuyen a visibilizar una realidad social que con frecuencia permanece fuera de los registros administrativos convencionales. La inscripción puede realizarse a través del enlace https://esdeveniments.uv.es/go/censosinhogar2026.