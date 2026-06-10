València recibe a expertos británicos en accesibilidad para mostrar su liderazgo en turismo inclusivo

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València acoge esta semana la visita del Comité Asesor de Accesibilidad de Spain for All, una iniciativa impulsada por la Oficina Española de Turismo en Londres que promueve a España como destino accesible en el mercado británico.

La visita, organizada por la Fundació Visit València en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, permitirá a un grupo de expertos británicos conocer de primera mano las iniciativas, recursos y servicios que han convertido a la ciudad en un referente del turismo inclusivo, según ha indicado la organización en un comunicado.

Durante cuatro días, los miembros del comité participarán en un completo programa de trabajo organizado por la Fundación, que combina visitas técnicas a algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad con encuentros profesionales y experiencias diseñadas para evaluar la accesibilidad de València desde una perspectiva integral.

Entre otros espacios, visitarán el Bioparc, L'Oceanogràfic, la Ciutat de les Arts i les Ciències y L'Albufera, además de conocer propuestas de restauración inclusiva impulsadas por establecimientos de referencia.

JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD

Además, este miércoles, la Fundación Visit València ha reunido a representantes de empresas y entidades públicas especializadas para compartir buenas prácticas y proyectos que contribuyen a hacer de València un destino "más accesible".

En ella han participado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; y el director de la Oficina Española de Turismo en Londres, Manuel Butler.

Durante la mañana entidades como Turisme CV, EMT València, Fundación ONCE, Mira'm Fundación, ILUNION València o Gourmet Catering & Events han presentado iniciativas relacionadas con la movilidad accesible, la inclusión social y laboral, la atención a personas con discapacidad y el desarrollo de experiencias turísticas adaptadas, poniendo de manifiesto el compromiso conjunto del destino con la accesibilidad.

"La accesibilidad ya no es un elemento complementario de la experiencia turística, sino un factor clave para la competitividad de los destinos. València ha incorporado esta visión a su estrategia y hoy puede mostrar resultados tangibles gracias al trabajo conjunto de administraciones, empresas y entidades sociales. Que expertos internacionales conozcan y evalúen nuestro modelo es una oportunidad para seguir mejorando y para reforzar nuestro posicionamiento en mercados tan relevantes como el británico", ha explicado la concejala Paula Llobet.

El Comité Asesor de Accesibilidad de Spain for All está integrado por expertos del sector turístico, consultores especializados, representantes institucionales y profesionales con experiencia directa en discapacidad. Las conclusiones de su visita contribuirán a reforzar la promoción de València como destino accesible entre viajeros y prescriptores especializados del Reino Unido.

COMPROMETIDOS CON LA ACCESIBILIDAD

La accesibilidad es uno de los pilares de la estrategia de València para consolidarse como un destino turístico inclusivo y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la ciudad en igualdad de condiciones. Este compromiso ha situado a la ciudad entre los referentes europeos en esta materia y le ha valido importantes reconocimientos.

En enero València recibió en FITUR el premio FITUR4all 2026 al Destino Nacional Inclusivo, que distingue los esfuerzos realizados para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, puedan disfrutar de la experiencia turística en igualdad de condiciones.

Asimismo, València ha sido distinguida este año con el segundo premio Ciudad Accesible Europea concedido por la Comisión Europea, que destacó su enfoque integral y basado en datos de la accesibilidad, así como los avances logrados en materia de movilidad y acceso urbano.

Actualmente, la ciudad cuenta con una accesibilidad urbana del 96 % y una red de autobuses y metro plenamente accesible. La Fundació Visit València continúa impulsando acciones de sensibilización y formación dirigidas al sector turístico, mediante sesiones técnicas y programas especializados que contribuyen a mejorar la accesibilidad de los servicios y recursos turísticos de la ciudad y a consolidar un modelo de destino cada vez más inclusivo.