València recibe a los Reyes Magos con bufandas, abrigos y mucha ilusión: "Dentro de los regalos hay futuro y esperanza"

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos han llegado a València en una Cabalgata marcada por el frío, un desfile que ha sorteado la lluvia y que ha impregnado el centro de la ciudad con la ilusión de los niños, ansiosos por recibir sus regalos. Los pequeños, resguardados con todo tipo de ropa de abrigo y paraguas en mano, han recibido a Melchor, Gaspar y Baltasar en un ambiente mágico durante todo el recorrido hasta la plaza del Ayuntamiento.

Tras recoger las llaves de la ciudad, sus Majestades de Oriente han pedido a pequeños y mayores "jamás olvidar la convivencia, el respeto y la alegría", ya que dentro de los presentes que repartirán esta noche "hay vida, futuro y esperanza": "Los regalos más grandes no siempre caben en un paquete, sino en un corazón que sepa amar de verdad".

La Cabalgata ha contado con la participación de más de 1.300 personas durante un recorrido que se ha prolongado durante más de dos horas y que ha finalizado con la llegada de los Reyes a la plaza del Ayuntamiento, donde han sido recibidos por la alcaldesa, Mª José Catalá, y la fallera mayor infantil de València 2026, Marta Mercader.

Como es habitual, Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado a la ciudad por el mar, a bordo de un catamarán desde el que han saludado a una marea de niños muy abrigados y con el paraguas preparado por si la lluvia apretaba. Tras llegar al puerto, sus Majestades de Oriente se han dirigido por primera vez en la Cabalgata de València a un nuevo punto: la plaza de la Sal, un espacio más amplio en la Marina Norte.

Posteriormente, la Cabalgata ha arrancado del Puente de las Flores, un recorrido que han abierto agentes de policía a caballo en medio de una gran expectación de los niños y familias congregados en la Alameda.

Durante el desfile, personajes bíblicos han repartido caramelos al público antes del paso de entidades como la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, À Punt, la EMT, Bioparc con música africana y bailes tribales, el Valencia CF o el Levante UD regalando pelotas los niños, así como de marcas patrocinadoras.

HERODES, LA DIOSA DE LA ILUSIÓN Y LA BUSTIA REIAL

La Cabalgata ha continuado con la tradicional representación de los romanos, junto a otros elementos como los planetas, caballos y unicornios que han ambientado el desfile hasta su llegada al corazón del 'cap i casal', envuelto en la iluminación navideña con la que ha contado durante el último mes.

Ya en la plaza del Ayuntamiento, el rey Herodes, a bordo de su cuádriga junto a la fuerza pretoriana, ha amenazado con "dejar sin caramelos y sin regalos a los niños", pero Mary Poppins, desde el escenario principal, le ha dejado claro que no va a ser así.

Entre las novedades artísticas de esta edición ha sobresalido Selene, "la diosa de la ilusión", una figura de cinco metros de altura diseñada exclusivamente para este desfile que ha prometido velar por que "los sueños se cumplan".

Ángeles alados han acompañado el recorrido del ángel anunciador, que ha deleitado con su voz al público de la plaza elevada a varios metros de altura. El grupo de pastorcillos le ha tomado el testigo interpretando villancicos regionales, tras lo que han desfilado la tradicional estrella y los pajes portando las cartas de los niños en la icónica Bustia Reial.

Después ha llegado el paso de los séquitos de los tres reyes con sus respectivos boatos, que han realizado espectáculos creados para la ocasión con la participación de empresas valencianas. Melchor, vestido de verde, ha estado precedido por una representación de la "gravedad compartida", con una acróbata colgada de una nube de globos a 14 metros de altura.

Gaspar, de azul, acompañado por un grupo de bailarinas con una cola de fantasía y por figuras de caballos iluminados. Y Baltasar, de rojo, junto al "escuadrón de la magia" de zancudos y malabaristas, cerrando la comitiva a bordo de una carroza con dos grandes colmillos de elefante.

Al finalizar el recorrido se ha celebrado la adoración de los Reyes al niño Jesús, con ambientación musical coordinada con un espectáculo pirotécnico desde la azotea del edificio consistorial. Posteriormente sus Majestades han subido hasta el balcón del Ayuntamiento desde un camión de bomberos para lanzar su mensaje a los niños, antes de recibirlos en el Salón de Cristal.

"SOIS EL FUTURO DE TODAS LAS FIESTAS DE VALÈNCIA"

Desde el balcón, Melchor ha proclamado que los pequeños del València son "el futuro de todas sus fiestas, que son muchísimas", y ha agradecido que muchos de los niños dediquen parte de su tiempo "a endulzar y cuidar a los iaios y iaies", a cuidar la naturaleza o a deleitar con la música, "marca personal de esta maravillosa ciudad. "Recordad, pequeños y mayores, que jamás debemos olvidar la convivencia, el respeto y la alegría", ha reivindicado.

Gaspar ha explicado que dentro de los regalos "hay vida, futuro y esperanza". "Traemos sacos de peluches para que aprendáis a dar esos abrazos que jamás vais a dejar de dar a vuestros hermanos, padres, abuelos, amigos", ha ilustrado, y ha alentado a los niños a cultivar la bondad, la honestidad, la humildad y el valor de la amistad para así "construir un mundo mejor" y "cantar, todos a una voz, himnos de paz".

Como colofón, antes del fin de la Cabalgata con pirotecnia, Baltasar ha agradecido a los pequeños sus "esfuerzos por ser amables, generosos y valientes" y les ha instado a cuidar de su familia, amigos y todas las personas que les quieren. "Cada día intentáis ser un poquito mejores, eso es lo que hace que la magia de los Reyes siga viva. (...) Y no olvidéis que los regalos más grandes no siempre caben en un paquete, sino en un corazón que sepa amar de verdad", ha manifestado.

Sus Majestades de Oriente han llegado a València, Castelló de la Plana y Alicante con termómetros que no han llegado a los diez grados. De hecho, la capital valenciana ha sido la más fría de todas las capitales, con 7,1 grados cuando los Reyes han llegado en barco a la Marina Norte, mientras que en Castelló marcaban 7,9 y Alicante 9,2. En la localidad castellonense de Morella sí que han llegado acompañados por valores por debajo de cero grado: -1,1.