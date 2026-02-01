València recibirá este año 189 autobuses para ampliar el servicio de la EMT

Archivo - Autobús EMT - EMT - Archivo

VALÈNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Cabonell, ha informado este domingo que en este año 2026 está previsto que lleguen a la ciudad y amplíen el servicio de las líneas de la EMT de manera progresiva 189 nuevos autobuses híbridos o eléctricos. Hacia marzo está previsto que lleguen 26 autobuses y los restantes a lo largo del ejercicio", ha detallado el edil en un comunicado.

Se trata de la segunda remesa de nuevos autobuses para renovar la flota y convertirla en más sostenible, financiados a través del plan director de la EMT de 172 millones de euros en inversiones, que también se invertirán en ampliar y electrificar las cocheras y en construir y segregar nuevos carriles bus.

En 2025 llegaron 31 nuevos autobuses; este año 2026, 189, y finalmente en 2027, 4 nuevos autobuses adaptados para personas con discapacidad hasta completar un total de 222.

Al respecto, Carbonell ha explicado que "el actual equipo gobierno de la alcaldesa María José Catalá ha diseñado un plan director para implantar nuevos servicios, como el que se implantó recientemente en Turianova y el que se va a poner en marcha para Sociópolis muy pronto, para dar servicio a barrios que llevaban muchos años esperando a la MT sin que el anterior gobierno hiciera nada"

Asimismo, ha respondido que con el anterior gobierno en el Ayuntamiento de Compromís y PSPV "no existía ni planificación de futuros servicios, ni por supuesto un plan de inversiones. Y es ingenuo pensar que la mejora de la EMT se puede improvisar, como sugiere el presidente del comité de empresa, ya que cualquier mejora necesita planificación y tiempos de ejecución. Los autobuses hay que comprarlos, fabricarlos y ponerlos en marcha".

El nuevo plan que ha hecho el actual gobierno contempla también once nuevas líneas y modificación de muchas de las existentes, así como una mejora sustancial de las frecuencias, como consecuencia de la incorporación de nuevos autobuses.

"MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES"

Para "mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, se ha adjudicado la instalación de 58 cabinas de váter de obra, de las cuales se instalarán este mismo año 22, mientras que en ocho años del gobierno anterior solo se instalaron ocho", ha destacado Carbonell.

Además, ha precisado que la velocidad comercial ha bajado "porque uno de los ejes principales de la ciudad, Pérez Galdós, se encuentra en obras y por esa vía circulaban 56.000 vehículos que ahora han de buscar itinerarios alternativos. con la particularidad de que en torno a la mitad de las líneas del EMT se han visto afectadas por dichas obras porque cruzan la ciudad".

"En cualquier caso, el servicio de EMT va a mejorar sustancialmente a lo largo de este año como consecuencia de la llegada de los nuevos autobuses, por supuesto, como consecuencia de la contratación de nuevo personal para llevar a cabo la implantación de esos nuevos servicios que pretendemos realizar con los nuevos autobuses y la ciudadanía va a disponer de un servicio de EMT como se merece", ha concluido