València reconoce el "talento", la "dedicación" y la aportación de las mujeres en la cultura festiva

La ciudad entrega los premios 'Dones de la Festa' a profesionales de Fallas, 'Fogueres', pirotecnia, 'cant d'estil' y la 'muixeranga'

El Ayuntamiento de València ha reconocido este miércoles, coincidiendo con la celebración de las Fallas y del Día Internacional de la Mujer, el "talento", la "dedicación", la "profesionalidad" y las aportaciones de distintas mujeres a la cultura festiva valenciana. Siete mujeres que desarrollan su actividad en el ámbito de las Fallas, las 'Fogueres', la pirotecnia, el 'cant d'estil' y la 'muixeranga' han recibido esta jornada los premios 'Dones de la Festa'.

Las distinguidas este año han sido Carmen Blasco Lucas, primera mujer secretaria general de la Junta Central Fallera (JCF), un cargo que desempeña desde 2020; Carmen Martínez Ferrer, primera mujer gerente de esta entidad, una responsabilidad que desempeña desde el mismo año; Toñi Martín-Zarco Marín, primera mujer que desde 2019 preside la Federación de Fogueres de San Juan, en Alicante; y María José Lora, presidenta de la Asociación de Pirotécnicos de la Comunitat Valenciana, Piroval, y responsable de Pirotecnia Caballer FX.

A ellas se suman Isabel Benavent, gerente de la pirotecnia Aitana desde su creación en 2009 y vicepresidenta de Piroval; Amaya Ruiz Botella, presidenta de la asociación cultural Jove Muixeranga y fundadora de la Joven Muixeranga de València; y Maria Bertomeu Soria, la Maria, conocida desde 2021 por interpretar 'cant valencià'. El ayuntamiento de la capital valenciana concede estos galardones por octavo año consecutivo.

El alcalde de la ciudad, Joan Ribó; la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas y LGTBI, Lucía Beamud; el edil de Cultura Festiva y presidente de la JCF, Carlos Galiana; y la Fallera Mayor de València 2023, Laura Mengó, han sido los encargados de entregar estos premios durante un acto celebrado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València al que han asistido otros concejales del equipo de gobierno local y también de la oposición.

Ribó ha destacado que este "reconocimiento a las mujeres de las Fallas, de la Cultura Festiva" se ofrece "cuando la ciudad está llena de actividades" por estas fiestas y cuando se conmemora el 8M, "el día insignia" de la lucha "por la igualdad entre hombres y mujeres". Asimismo, ha considerado "justo", con actos como el de esta jornada, "reclamar por la igualdad" y "visibilizar a la mujer" en ámbitos como los citados.

"El reconocimiento a las mujeres de la fiesta es necesario. Son diversas, en empresas y contextos distintos, pero son siempre mujeres talentosas, luchadoras y valientes que han abierto caminos y encendido la mecha del cambio" con el "objetivo común" de "trabajar sin descanso y defender las tradiciones culturales", ha asegurado el primer edil, que ha subrayado que se premia una "encomiable trayectoria".

Ribó ha afirmado que las siete mujeres galardonadas este miércoles se unen a las premiadas en ediciones anteriores en otros ámbitos como el periodismo, la orfebrería, la música, la indumentaria y el arte fallero.

El alcalde ha considerado que todas ellas son ejemplos e "imprescindibles" para "abrir caminos a las niñas que en el futuro también serán creadoras de fiesta y tradición, pero también referentes para los niños, porque aprenderán a valorar y a admirar no solo a hombres sino además a mujeres a las que tratarán de una manera más igualitaria y respetuosa, como compañeras y profesionales y en un plano de igualdad real".

Por su parte, Lucía Beamud, que ha reiterado la idea apuntada por el alcalde de mujeres "referentes de niños y niñas", ha señalado que se sabe y se es consciente de que "para releer la historia de las Fallas con sus logros y avances es necesario contar con la aportación de las mujeres".

"DE FORMA DECIDIDA"

La edil ha destacado la "transversalidad" que en el Ayuntamiento de València tiene las políticas dedicadas a la mujer y a la igualdad, cuestiones por las que "apuesta de forma decidida", ha subrayado la responsable municipal.

Carlos Galiana ha aseverado que "no siempre es fácil ser punta de lanza", en este caso, "al frente de mundos" protagonizados hasta el momento "por hombres". "De aquí a 20, 30 o 40 años, alguien investigará y encontrará que hubo unas primeras mujeres en un mundo de hombres que se pusieron al frente", ha señalado el concejal y presidente de la JCF.

Por su lado, la Fallera Mayor ha indicado que "el 8 de marzo es un día muy especial" en València, "no solo por el carácter reivindicativo presente en esta fecha sino porque adquiere también ese carácter festivo propio de la fiesta" de las Fallas.

Así, ha considerado que "no hay un día mejor para distinguir a aquellas mujeres que, por su trabajo, esfuerzo y dedicación, han dejado huella en el mundo cultural y festivo" de València y del resto de la Comunitat Valenciana, "demostrando capacidad, competitividad y compromiso para continuar ayudando al desarrollo de la sociedad y de nuestras fiestas".

"OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR"

Mengó ha asegurado que todos, "hombres y mujeres", tienen "la obligación de contribuir, más con hechos que con palabras, a difundir la igualdad de la mujer", al tiempo que ha abogado por unas fiestas "inclusivas".

Las 'Dones de la Festa' 2023 --Isabel Benavent no ha podido asistir y, en su lugar, ha recogido el premio su hija, Sara Benavent-- han agradecido el galardón y han coincidido en valorar el trabajo para conseguir la igualdad no solo de aquellas mujeres que se encuentran en "primera línea" sino también de "las que no se ven".