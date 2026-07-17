València reducirá del 20% al 10% el límite de puestos no alimentarios en mercados municipales

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VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado inicialmente este viernes el proyecto de la nueva ordenanza de mercados municipales, consensuada con la Confederación de Mercados Tradicionales de la Comunitat Valenciana, Confemercats, y las principales asociaciones de vendedores y vendedoras de la ciudad.

Entre las principales novedades, destaca el refuerzo al carácter alimentario de los mercados, dado que se reduce del 20% actual al 10% el porcentaje permitido de puestos de venta de productos no alimentarios. También se modernizan los horarios de funcionamiento al establecer, con carácter general, una apertura entre las 7.30 y las 15 horas, con un mínimo de seis horas de actividad, aunque podrán adaptarse de acuerdo con las asociaciones de vendedores.

"Se trata de una actualización de la normativa vigente desde 2018, que adapta el funcionamiento de los mercados municipales a la realidad actual, incorporando cuestiones que hasta ahora no estaban reguladas o lo estaban de forma insuficiente", ha explicado el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero.

En el proyecto de ordenanza también se clarifica la apertura en festivos, que se permite cuando lo autorice la normativa comercial, excepto en fechas señaladas como 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 9 d'Octubre y 25 de diciembre.

Otra de las novedades es que se incorporan medidas para favorecer la conciliación familiar: se regulan situaciones que hasta ahora no estaban previstas de forma expresa. Por ejemplo, se establecen criterios para que un puesto pueda seguir funcionando cuando el titular tenga que atender una situación familiar, así como normas específicas en casos de fallecimiento de un familiar o durante los procesos de relevo entre generaciones.

La nueva ordenanza aporta seguridad jurídica en el régimen de transmisión de los puestos. Como norma general -no se podrá traspasar la titularidad de un puesto hasta que haya transcurrido un año desde la obtención de la licencia, con la intención de evitar la especulación con las concesiones y garantizar que quien accede a un puesto lo haga con vocación de continuidad.

Además, se facilita el relevo generacional de los puestos, al permitir que puedan ser atendidos por familiares directos (pareja, ascendientes, descendientes y otros familiares por afinidad o consanguinidad), siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, y se regula de forma más clara la transmisión de las concesiones en supuestos como incapacidad permanente o determinadas circunstancias familiares. Esta medida busca garantizar la continuidad de los negocios familiares y preservar el comercio tradicional.

Paralelamente, la nueva ordenanza impulsa la promoción comercial porque permite que se firmen convenios con entidades públicas y privadas y refuerza el papel de las asociaciones de vendedores.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Y se actualizan las normas de convivencia dentro de los mercados, regulando aspectos como el acceso con animales (queda prohibido, excepto en el caso de los perros lazarillo) o la prohibición de acceder sin calzado o sin camiseta y tampoco con bicicletas o patinete.

"Se trata de ir más allá de una simple revisión administrativa; adaptamos la ordenanza a la realidad actual, y lo hacemos de la mano del sector --ha subrayado el portavoz municipal--. Asimismo, damos seguridad jurídica, mejorando la gestión diaria, favoreciendo la conciliación de los vendedores y el relevo generacional, y damos impulso a la promoción comercial, a la vez que reforzamos el papel de los mercados municipales como espacios de comercio de proximidad y de vida en nuestros barrios".