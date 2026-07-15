1104365.1.260.149.20260715112149 València refuerza la vigilancia con drones y patrullas de Bomberos y Policía ante la alerta por calor - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) del Ayuntamiento de València ha reforzado la vigilancia del bosque con drones, así como con patrullas de vigilancia de Bomberos, Policía Local y Protección Civil ante las altas temperaturas de este miércoles en la ciudad. Asimismo, mantiene el cierre de los accesos a la Devesa del Saler por el peligro de incendio.

Así lo ha acordado el organismo, que se ha reunido esta mañana de nuevo ante el anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología sobre la ola de calor que afectará hoy al territorio valenciano.

En este sentido, el Cecopal ha acordado también suspender todas las actividades deportivas que la Fundación Deportiva Municipal (FDM) de València tenía previstas para hoy y recomienda a la población que se autoproteja.

Así, el Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas como mantener una hidratación frecuente y utilizar las fuentes Pusdar distribuidas por la ciudad para refrescarse y beber agua, evitar la exposición al sol y los esfuerzos físicos durante las horas que dure la alerta y utilizar ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar.

Igualmente, la Policía Local patrullará durante todo el día el Jardín del Túria para recordar la recomendación de no realizar actividad física durante las horas de máximo calor.

El consistorio también recomienda prestar especial atención a las personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables y no dejar nunca a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados.

Asimismo, ante síntomas compatibles con un golpe de calor, se recomienda llamar inmediatamente al 112. El Cecopal municipal se mantendrá operativo a lo largo de todo el día para analizar de manera constante la situación y está previsto que vuelva a reunirse a última hora de la mañana.

Para cualquier información, el consistorio insta a consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales del @ajuntamentvlc, Emergencias 112 Comunitat Valenciana y la aplicación GVA 112 Avisos y Aemet.