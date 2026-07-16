Valencia registra ya 42 noches tropicales y 5 tórridas con mínimas que no bajan de los 25 grados

Archivo - Una persona montada en bici en verano en València, ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valencia registra ya, a 16 de julio, un total de 42 noches tropicales y 5 tórridas en las que la mínima no ha bajado de 25 ºC pese a que climáticamente este es el periodo teóricamente menos cálido del verano, ya que la canícula climática se suele producir de final de julio hasta mitad de agosto.

Así lo señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que informa de que esta noche se han contabilizado "temperaturas mínimas altísimas". De hecho, de forma generalizada, la noche ha sido tórrida en todo el litoral y de forma más aislada en zonas de montaña del norte de Alicante, con mínimas de al menos 25-26 ºC, una humedad muy alta, casi del 90% y viento flojo

También se ha estado produciendo el paso bandas de nubosidad subtropical que acompañan al aire que se está desplazando desde el desierto cargado de polvo en suspensión y hoy se aprecia una importante intrusión de polvo.

Algunos de los valores mínimos que detalla la agencia son los siguientes: Alcoi: 27.7; Pego: 26.0; Sollana 26; València: 26; Alicante 25.7; o Castelló de la Plana 25.1.

Además, localmente se han producido fenómenos de escala reducida, como un reventón cálido no muy intenso que se ha registrado en l'Alcoià, que ha provocado un ascenso de temperatura hasta 38.2 ºC a las 07:50 de esta mañana con rachas de viento de 45 km/h.

La intrusión de polvo en suspensión y otros aerosoles está siendo muy importante hoy, sobre todo en Valencia y Alicante, por lo que empeorará la calidad del aire, aunque es probable que la máxima concentración circule por zonas altas y de montaña.

Todos estos elementos, resumen los especialistas, "han dado lugar a una fuerte sensación de bochorno nocturno y también darán lugar a bochorno diurno acentuado por la presencia de polvo".

NUEVO PICO LA SEMANA PRÓXIMA

Desde Aemet constatan que ayer fue el día más cálido de la semana y hoy van a descender las temperaturas, aunque todavía van a seguir con valores muy altos toda la semana, de 32 a 33 en el litoral y 39 a 40 en el interior, sin descartar que a mitad de la semana que viene tengamos un nuevo pico cálido.

Con ligeros altibajos, las mínimas van a seguir muy altas en el litoral, en valores ligeramente superiores o inferiores a 25ºC, alrededor del umbral de noche tórrida, además, con viento flojo y humedad alta que acentúa la sensación de bochorno.

En Valencia, a 16 de julio llevamos ya 42 noches tropicales y 5 tórridas en las que la mínima no ha bajado de 25 ºC y estamos climáticamente en el periodo teóricamente menos cálido del verano, ya que la canícula climática se suele producir de final de julio hasta mitad de agosto.

En cuanto las noches tórridas, las "realmente adversas" --porque casi se puede decir que "nos hemos adaptado a las tropicales", apuntan-- desde 1920, en el observatorio de Valencia nunca había habido una noche tórrida antes del 17 de julio hasta el año 2003.

Estas noches antes no se producían en el siglo XX o, si acaso, alguna a la década. Desde 2015 se han hecho muy frecuentes y no es un fenómeno que pueda atribuirse totalmente a la isla de calor urbana, porque temperaturas como las de hoy se observan en zonas rurales alejadas de ciudades. La mínima hoy en el Tancat de Mília, en l'Albufera, ha sido igual que la del observatorio de Viveros de València.

Y en zonas rurales, con más vegetación, en situaciones como las de hoy, la humedad todavía es más alta. En el Tancat de Mília gran parte de la noche ha superado el 90%. La diferencia es que en zonas abiertas corre algo más de viento que proporciona algo más de confort térmico.