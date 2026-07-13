València reúne por primera vez a destacadas comunidades de mujeres en tecnología en favor del emprendimiento

València reúne por primera vez a las principales comunidades de mujeres en tecnología para reforzar el emprendimiento femenino - REMITIDA LAS NAVES

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha reunido por primera vez a las principales comunidades de mujeres en tecnología para reforzar el emprendimiento femenino, según ha informado en un comunicado el centro de innovación Las Naves, dependiente del ayuntamiento de la capital valenciana.

Así, ha detallado que València "ha dado un nuevo impulso al emprendimiento femenino con la celebración de Bloom Together, el primer gran encuentro que ha reunido a las principales comunidades de mujeres vinculadas a la tecnología, la innovación y el emprendimiento de la ciudad".

Esta jornada de encuentro ha sido impulsada por València Innovation Capital, la estrategia de innovación del consistorio valenciano, y Startup Valencia. Esta convocatoria congregó el pasado viernes en Las Naves a más de 250 profesionales para "fortalecer las redes de colaboración, generar nuevas oportunidades y seguir avanzando hacia un ecosistema innovador más diverso e inclusivo".

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones en la capital valenciana, Paula Llobet, ha señalado que "el talento no entiende de género", pero ha precisado que "las oportunidades todavía no llegan en igualdad de condiciones". "Desde València Innovation Capital trabajamos para romper esas barreras y crear espacios donde las mujeres puedan conectar, emprender y liderar proyectos tecnológicos con las mismas oportunidades", ha asegurado la edil.

En este sentido, Llobet ha manifestado que "Bloom Together demuestra que cuando las administraciones, las comunidades y el ecosistema colaboran, se consigue multiplicar el impacto y acelerar el talento femenino".

El encuentro ha reunido por primera vez "a diez comunidades referentes: SheLeads by Startup Valencia, Womenalia, Valencia Tech Women, EVAP, The Impact Project, The Break by EOI, Women Techmakers by Google Developers Group, AJEV Woman, OPEN LAB y Proyecto FUTURA by ASEDEC+I+A".

La jornada en la que se han dado cita estas entidades se centró "en el liderazgo, la innovación y la creación de conexiones entre emprendedoras, profesionales, inversoras y agentes del ecosistema".

La celebración de Bloom Together se enmarca "en la apuesta de València Innovation Capital por fomentar el emprendimiento y el liderazgo femenino como parte de su estrategia de desarrollo del ecosistema innovador", ha detallado el consistorio.

Asimismo, ha expuesto que "solo durante el último año, las diferentes iniciativas impulsadas" desde este ayuntamiento "han llegado a más de 2.500 mujeres y niñas". Igualmente, ha destacado que se ha actuado "sobre todas las etapas del desarrollo del talento: desde el despertar de las vocaciones STEAM hasta la aceleración empresarial y el acceso a posiciones de liderazgo".

Entre estos programas destacan Technovation Girls Comunitat Valenciana, que ha acercado la tecnología y el emprendimiento a cerca de 2.000 niñas; STEM Talent Girl, dirigido a fomentar vocaciones científicas; el programa europeo The Break, que impulsa el emprendimiento femenino internacional; o el proyecto Dones de Ciència, que visibiliza referentes femeninos mediante intervenciones de arte urbano.

Desde el consistorio de la capital valenciana han agregado que "esta apuesta cobra aún más relevancia en un contexto en el que la brecha de género continúa siendo uno de los principales retos del sector tecnológico".

Así, ha comentado que "según el Informe Nacional de Empresas Tech e Innovadoras 2026, las mujeres representan únicamente el 18 por ciento de las personas fundadoras de empresas tecnológicas en la Comunitat Valenciana, ligeramente por encima de la media nacional, situada en el 17 por ciento".

Además de las comunidades participantes, Bloom Together contó con la presencia de representantes de programas STEAM, aceleradoras, hubs tecnológicos y organizaciones vinculadas al emprendimiento y la innovación.

"NUEVO ESPACIO DE REFERENCIA"

De esta forma, se ha consolidado "como un nuevo espacio de referencia para el talento femenino en la ciudad". "Con iniciativas como esta, València Innovation Capital continúa reforzando un modelo de innovación que combina el crecimiento del ecosistema emprendedor con políticas activas de igualdad de oportunidades, contribuyendo a que cada vez más mujeres impulsen proyectos tecnológicos y lideren la transformación económica y social de la ciudad", ha resaltado el Ayuntamiento.