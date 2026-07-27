València rinde homenaje a Jaume I, el rey que "legó tradición, cultura y tierra"

El Ayuntamiento de València deposita una corona de laurel en la estatua de Jaume I con motivo del 750 aniversario de su fallecimiento. - MAO

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La corporación municipal de València ha recordado este lunes al rey Jaume I, de quien hoy se cumple el 750 aniversario de su muerte, con una ofrenda que reivindica la figura de este monarca, quien "legó la tradición, cultura y la tierra del Reino de València".

Así concejales del Ayuntamiento han participado en este acto, en el que se ha depositado una corona de laurel en la estatua dedicada al monarca, situada en el jardín histórico Parterre de la Plaza de Alfonso el Magnánimo.

La alcaldesa, María José Catalá, ha recordado a los medios que la mayor parte de la celebración que se lleva a cabo para homenajear al 'Conqueridor' estará concentrada en torno al 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

La primera edil ha destacado que la programación contará con "una recreación histórica del campamento de Jaume I en el Parque Central": "Celebraremos este año de la mejor manera", ha remarcado.

Asimismo, ha compartido que "tras 50 años, la espada de Jaume I volverá a salir en la procesión cívica". Por otra parte, también ha detallado "un proceso de rehabilitación del busto" que posee el edificio consistorial de este importante personaje histórico.

"Es cierto que como pueblo, tenemos la obligación de hacer de este año un año muy especial. Los valencianos nos sentimos parte de un proyecto nacional, de España, evidentemente, pero también es cierto que tenemos una tradición, unas costumbres, una lengua propia, una identidad muy importante y un estatuto de autonomía. Tenemos que ser muy fuertes con estos elementos identitarios que son nuestros, que son del pueblo valenciano", ha concluido la alcaldesa.