València rinde tributo a la ola de solidaridad tras la dana con la escultura 'La voluntaria' de Paco Roca

El monumento de Paco Roca de homenaje a los voluntarios de la dana en La Torre. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha instalado este viernes el Monumento a los voluntarios de la dana en la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia de La Torre, frente a la parroquia del mismo nombre, en recuerdo del movimiento ciudadano surgido tras la tragedia de octubre de 2024.

La escultura, diseñada por el reconocido dibujante valenciano Paco Roca y ejecutada por los artistas Ángel de Fabero y José Ramón Puchades (estudio 5PUNTO1), busca rendir homenaje a los voluntarios que prestaron desinteresadamente su ayuda durante tras la barrancada en la que perdieron la vida un total de 234 personas en la provincia de Valencia.

La figura, inspirada en el mural existente en la fachada de La Rambleta, retrata a una joven voluntaria con la ropa embarrada, la mirada al frente y con una escoba y un barreño en las manos, en representación de los miles de personas anónimas que acudieron de forma altruista a nuestra tierra tras la catástrofe.

La imagen "se ha convertido en todo un símbolo de aquella respuesta solidaria y que ilustra la oleada de apoyo que se desplazó a los municipios damnificados en los días posteriores a la tragedia y que devino clave para la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones", subraya el consistorio en un comunicado.

"La escultura nace a partir de un dibujo que realicé al poco de suceder la dana y representa ese movimiento solidario y espontáneo que fueron los voluntarios. Toda esa gente, en su mayoría joven, que se trasladó de forma desinteresada a València para auxiliar a los demás en los primeros compases del desastre", ha señalado Paco Roca, autor del diseño del monumento y uno de los ilustradores españoles más prestigiosos e influyentes en el panorama internacional actual.

"En este sentido, la ilustración, al igual que la estatua ahora, muestra ese optimismo, esa mirada hacia adelante y esas ganas de recuperar la normalidad", ha apuntado.

La iniciativa, a la que se han destinado 50.600 euros (IVA incluido), resultó elegida en la octava edición de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de València. A través de esta herramienta de participación ciudadana, los vecinos y las vecinas de la ciudad pueden plantear, apoyar y votar proyectos de inversión para los diferentes distritos y pedanías de València, siendo ésta precisamente una de las propuestas ganadoras en la última convocatoria de los presupuestos participativos 'VLC Participa' (2025/2026) y la segunda con un mayor número de votos favorables (189) dentro de la pedanía de Pobles del Sud.

PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA

El pasado 30 de junio, concluyó el modelado de la escultura a escala real, adquiriendo su configuración volumétrica y formal, y quedando en condiciones para su supervisión por parte de Paco Roca y del Ayuntamiento de València, y para la ejecución de los moldes definitivos.

Durante la visita realizada al mes siguiente por personal del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico al estudio de 5PUNTO1, con sede en Riba-roja de Túria, se determinó la tonalidad definitiva de la pátina a aplicar a la escultura, de acuerdo con los criterios establecidos por los artistas y por el aclamado historietista, presente igualmente en la reunión técnica.

Tras completar satisfactoriamente el proceso de modelado a tamaño natural y obtener la validación formal por parte de los responsables del proyecto, el pasado 27 de julio los escultores enviaron la obra al taller de fundición artística en Alcantarilla (Murcia) para la realización de los moldes de silicona y para la reproducción de las ceras.

Producida la visita de Paco Roca a la fundición a la vuelta de la parada estival durante el mes de agosto para la supervisión y para la aprobación de las ceras de la escultura, la fundición inició inmediatamente a continuación los moldes de sílice para la colada del bronce a la cera perdida.

Con posterioridad, el pasado mes de octubre la figura superó la colada térmica en bronce y dio comienzo su fase metalúrgica final, quedando únicamente pendiente la aplicación de las pátinas al fuego y su transporte a València para su colocación en la ubicación designada.

A partir de entonces, las piezas de bronce entraron en fase de repaso de uniones, esmerilado y de ensamblado, con vistas al tratamiento térmico y químico de las pátinas en presencia del equipo artístico. Finalizada hace escasas fechas esta última etapa, el monumento quedó listo para emprender su viaje definitivo hasta el lugar para el que fue concebido.

ADECUACIÓN PLAZA DE LA IGLESIA DE LA TORRE

Para "garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos de instalación de la citada escultura en el espacio público", el pasado 1 de octubre el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico requirió los servicios profesionales de Ibaizabal Técnicos y Obras S.L.U., empresa con amplia experiencia en este tipo de actuaciones.

El objeto de la asistencia técnica comprendió el cálculo y el dimensionado de la cimentación necesaria, así como el control técnico y la supervisión de la colocación del monumento en el emplazamiento propuesto, garantizando su correcta ejecución y adecuación a las condiciones técnicas y de seguridad exigibles.

Tras la emisión de los correspondientes informes favorables sobre el emplazamiento del Monumento a los voluntarios de la dana y la contratación de la referida asistencia a profesionales del ámbito de la arquitectura, el pasado 22 de octubre el Ayuntamiento de València adjudicó a la mercantil Mesquecons S.L. el contrato menor de los trabajos de cimentación necesarios para la instalación de la escultura en la ubicación consensuada con Paco Roca, por un importe económico de 7.080,57 euros (IVA incluido) y con un plazo estimado de duración de dos semanas, desde la fecha de notificación de la adjudicación del contrato.

Para la base del monumento, se ejecutó la semana pasada una zapata única para soportar el peso y las cargas de la estatua, de 2,30 metros de altura y 370 kilos de peso. En atención a su ubicación, sobre un alcorque situado en el centro de la Plaza de la Iglesia de La Torre, se procedió, con carácter previo, a la remoción por completo de la capa orgánica, con el fin de garantizar el correcto empotramiento en el terreno firme; a la inspección y a la limpieza a fondo de la excavación; al relleno del hueco con hormigón hasta alcanzar la cota de la cimentación; así como al trasplante del ejemplar arbóreo retirado dentro de la misma plaza.