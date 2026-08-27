València se suma a las concentraciones el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria: "No está sola"

Migrantes por las calles de Ceuta, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España) - Marcos Moreno - Europa Press

VALÈNCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València se ha sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) apoyada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para celebrar concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España el miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta, a las 20.00 horas, como "muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma y a sus ciudadanos" tras la entrada masiva de migrantes del 30 de julio.

La convocatoria se celebra coincidiendo con el Día de Ceuta y está prevista a las 20.00 horas ante las puertas de los consistorios, con el objetivo de trasladar "un mensaje de unidad, cercanía y apoyo desde el conjunto del municipalismo español", según recoge el Ayuntamiento de València en un comunicado.

Así, el consistorio valenciano se suma a la concentración, que se realizará el miércoles 2 de septiembre a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento. El llamamiento pretende mostrar "la solidaridad de los 8.132 ayuntamientos españoles con los ciudadanos ceutíes".

Además, en "señal de solidaridad con la población ceutí", los soportes municipales de publicidad exterior de la ciudad también van a mostrar "un mensaje de apoyo de València a Ceuta".

La alcaldesa de València, María José Catalá, en un mensaje en su cuenta de X, ha destacado que la capital "estará en la plaza del Ayuntamiento para decir alto y claro que Ceuta no está sola" y para "estar con nuestros compatriotas ceutíes frente a quines prefieren mirar hacia otro lado". "Con Ceuta, con sus vecinos, con España", ha añadido la responsable municipal.

ALICANTE Y CASTELLÓ TAMBIÉN SE SUMAN

El Ayuntamiento de Alicante ya avanzó este miércoles que se sumará también a la concentración a las puertas de los consistorios y el de Castelló de la Plana se ha adherido a la convocatoria en la ciudad, a las 20.00 en la Plaza Mayor, han confirmado fuentes municipales.

Por su parte, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) anunció también el miércoles que se suma a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para celebrar concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España el próximo 2 de septiembre, como "muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta y a sus ciudadanos".

La FVMP ha trasladado esta convocatoria a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Comunitat Valenciana, invitándoles a participar en esta "muestra de respaldo del municipalismo español" a Ceuta en un "momento especialmente difícil para la ciudad", según ha informado la entidad en un comunicado.

Con esta adhesión, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias resalta que quiere sumarse al "mensaje de solidaridad" impulsado por la FEMP y mostrar "el apoyo de los municipios valencianos a los ciudadanos y las ciudadanas de Ceuta".

La convocatoria se celebrará coincidiendo con el Día de Ceuta y está prevista a las 20.00 horas ante las puertas de los consistorios, con el objetivo de trasladar "un mensaje de unidad, cercanía y apoyo desde el conjunto del municipalismo español".

La iniciativa fue anunciada por la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, durante su visita a Ceuta, donde mostró "la solidaridad de los 8.132 ayuntamientos españoles con la ciudad autónoma y sus ciudadanos".

La FVMP indica que pone así la convocatoria "en conocimiento de todos los municipios de la Comunitat Valenciana y se une a esta expresión conjunta de solidaridad, convencida de que el municipalismo debe estar al lado de los ciudadanos y de los territorios que atraviesan momentos de especial dificultad".