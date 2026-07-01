València supera los 30ºC, pero la sensación térmica oscila entre los 34 y 36 con una humedad relativa próxima al 70%

Archivo - Un chico en bañador toma el sol en la playa, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha alcanzado este miércoles, 1 de julio, los 30,9 grados centígrados, pero la sensación térmica ha oscilado entre los 34 y 36ºC con una humedad relativa próxima al 70 por ciento.

Aemet subraya en 'X' que las temperaturas "no parecen muy altas", aunque ha señalado que la sensación es "de mucha calor", puesto que "la clave es la humedad relativa": "Hoy hay entrada de brisas marítimas muy cargadas de humedad del mar. Cuando la humedad es muy alta, al sudor de nuestro cuerpo le cuesta más evaporarse. Como no nos podemos refrigerar de manera eficiente, nuestro cuerpo reacciona sudando más".

La combinación de temperatura y humedad alta genera una sensación térmica más alta. Aunque hoy el termómetro ha marcado una temperatura de 30ºC, con una humedad relativa próxima al 70%, la sensación térmica ha oscilado entre 34 y 36ºC.