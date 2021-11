València supera los 38.000 delitos en 2021 y registra un "preocupante" aumento de agresiones sexuales

Cano destaca el descenso de delitos de seguridad ciudadana respecto a 2019 y PP y Cs critican la subida "sin freno" respecto a 2020

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha registrado un total de 38.302 delitos en lo que va de año, frente a los 36.559 de 2019, y un "preocupante aumento" de los delitos contra la libertad sexual y de agresiones sexuales, mientras que han descendido los delitos relacionados con la seguridad ciudadana como los robos con violencia e intimidación, los robos con fuerza en domicilios, los hurtos, las sustracciones de vehículos o el tráfico de drogas, así como la tasa de criminalidad, que se sitúa en 61,7 por cada mil habitantes.

Así se desprende del último informe del Ministerio de Interior sobre la seguridad en la ciudad de València, que detalla que los robos con violencia e intimidación alcanzan este año la cifra de 1.331, frente a los 1.409 de 2017 y los 1.391 de 2016.

Tendencia similar se observa en los robos con fuerza en domicilios, tipología en la que València ha registrado la cifra más baja de los últimos cinco años, con un total de 1.347. En 2019 se registraron 1.370; en 2018 fueron 1.603; en 2017, 1.429; y en 2016, 1.509. En cuanto a los hurtos, actualmente se han producido 14.318, una cifra inferior a la que, por ejemplo, se alcanzó en 2018, con 14.541.

Por su parte, la tasa de criminalidad desciende en la Comunitat Valenciana y en la ciudad de València, donde sigue la misma tendencia en el primer trimestre de 2021 situándose en 61,7 por cada mil habitantes, con lo que "se mantiene la buena tendencia histórica marcada desde el año 2016 con las mejores tasas de criminalidad", destaca el Ayuntamiento en un comunicado. En 2019, la tasa se situaba en 61,3 por cada mil habitantes.

Las sustracciones de vehículos también descienden, ya que de los 655 vehículos sustraídos en 2016, este año se han sustraído 414, así como de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. En este último caso, este año se han producido 185 frente a los 239 de 2016 o los 254 delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes que se produjeron en el año 2017 y se repitieron en el 2018.

El total de delitos en lo que va de año asciende a 38.302, frente a los 36.559 de 2019, un aumento que el consistorio atribuye al "significativo" crecimiento de otro tipo de delitos como estafas o informáticos, que han subido especialmente tras la pandemia pero que, en cambio, "no comprometen la convivencia y la seguridad".

Precisamente, valora el Ayuntamiento, donde se han producido una "mejor tendencia" en las tasas de criminalidad de este primer trimestre de 2021 "son en aquellas en las que la Policía Local de València por su ámbito competencial tiene una mayor implicación". En este sentido, recalca que los delitos que afectan a la seguridad ciudadana descienden en la capital respecto a 2019.

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha considerado que los datos del Ministerio "revelan que València es una ciudad muy segura y cada día lo es más" y ha manifestado que la evolución de las cifras "demuestra que el trabajo de la Policía Local, de la Policía Nacional y que la coordinación entre cuerpos está funcionando".

No obstante, el edil ha alertado del "significativo y preocupante" aumento de las agresiones sexuales y los delitos contra la libertad sexual. "Esa es la parte negativa y son datos que nos preocupan. Hemos visto una eclosión de casos en la ciudad con un importante incremento respecto a 2019", ha manifestado, al tiempo que ha expresado su "preocupación" al respecto porque "creemos que por una parte se ha creado un clima que genera ese incremento de delitos".

"Esto realmente nos preocupa y creo que nos tiene que hacer a todos reflexionar y creemos también que poner el foco en la víctima y ayudar a las personas que sufren este tipo de delitos ha provocado que haya un mayor número de denuncias, también que las víctimas aumenten su confianza en un sistema que les ayuda", ha manifestado Cano.

"COMBATIR ENTRE TODOS"

En este sentido, el alcalde de València, Joan Ribó, este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado que, "pese al aumento de los delitos, València es una ciudad segura" y ha subrayado que el consistorio trabaja de una manera "muy clara" y de forma "decidida" frente a los delitos de odio y las agresiones sexuales, un "problema" que "hay que combatir entre todos".

Sobre los delitos de seguridad ciudadana, Ribó ha especificado que "una cosa es que crezca respecto al parámetro anterior, pero si miras las indicaciones València continúa siendo una ciudad segura y en la que la gente puede salir a la calle".

"LA DELINCUENCIA SUBE SIN FRENO"

Desde la oposición, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha mostrado su preocupación "porque la delincuencia sube sin freno" en la ciudad y ha reivindicado que "hay que pararla ya", porque al alcalde, Joan Ribó, "se le ha ido de las manos y no se toman medidas", ha lamentado.

La dirigente 'popular' ha reclamado "una solución inmediata" y ha reprochado que la ciudad no puede "esperar dos meses a que el alcalde y la Delegada del Gobierno cuadren sus agendas porque se necesitan soluciones desde hace meses".

Según ha detallado el PP en un comunicado, en base a las cifras del Ministerio del Interior sobre infracciones penales del año 2021 y en comparación con el 2020, la ciudad "es la campeona en delincuencia en España" y "han subido la casi totalidad de delitos", con un "fuerte incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, más de un 60%, que son los relacionados con el exhibicionismo, la provocación sexual, la prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores".

"Si con estos datos no se ve que es urgente la actuación, Ribó tiene un problema muy serio", ha aseverado Catalá, que critica que durante "meses" Compromís y PSOE "no quieren reconocer que existe un problema de seguridad". "Las cifras oficiales son la mejor prueba de que hay que aumentar la vigilancia policial en las calles y ampliar de forma urgente la plantilla de Policía Local", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha lamentado, basándose en los datos de 2021 y 2020, que València "triplica el crecimiento de delitos a nivel nacional" y ha alertado de la "preocupante" situación de la ciudad, que "es, un trimestre más, la gran ciudad en la que más crecen los delitos y con muchísima diferencia".

Giner ha considerado que en València "se está dando una crisis de inseguridad y falta de convivencia" y ha apuntado al alcalde Ribó como el "máximo responsable". "Negar continuamente que existen problemas graves en la ciudad en materia de seguridad no es el camino correcto. Lo correcto es empatizar con los valencianos y poner soluciones urgentes", ha exigido.

"IRRESPONSABILIDAD"

A estas declaraciones de la oposición, ha replicado Aarón Cano tildándolas de "irresponsabilidad". "Parece que la seguridad sea como un monopolio de la derecha cuando todos sabemos que los peores datos que ha tenido València ha sido cuando ha gobernado la derecha y no soporta que cuando gobierna la izquierda", ha manifestado.

En concreto, ha afeado a la portavoz 'popular', María José Catalá, que "no llega a más" porque "está pendiente de Les Corts Valencianes o el Ayuntamiento y de tantas cosas que necesita para promocionarse", circunstancia, considera Cano, que "no hace ningún bien". "No aciertan a saber los datos del Ministerio, van al grueso sin mirar por qué ni cómo ni cuándo porque lo único que les importa a ellos es impactar contra el Ayuntamiento, el gobierno y el nombre de la ciudad, todo para conseguir el poder", ha añadido.