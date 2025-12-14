València suspende las clases este lunes en una treintena de centros educativos ubicados en zonas inundables y pedanías

Lluvia en València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de València ha acordado para este lunes 15 de diciembre el cierre de la actividad docente en los centros educativos determinados por el consistorio en el protocolo de Protección Civil para las situaciones de alerta naranja por lluvias, decisión que ya se ha comunicado a los afectados. En el resto sí que habrá actividad educativa con normalidad.

Así lo ha acordado el Cecopal tras la reunión de coordinación celebrada este domingo por la tarde en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en L'Eliana (Valencia), en la que han participado los organismos y agencias implicadas, para evaluar la situación a lo largo de las últimas horas.

En el encuentro se ha informado de que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que a partir de las 06.00 horas del lunes se pueda disminuir el nivel de la alerta de rojo a naranja en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Valencia, mientras que el litoral sur e interior sur de Valencia pasará directamente a amarillo.

Así, este lunes se suspenden las clases en los centros de pedanías afectadas por la dana de octubre de 2024: Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias de Castellar-Oliveral, CEIP Forn d'Alcedo, CEIP Padre Manjón, Escola Privada de Música Santa Cecilia de Castellar-Oliveral, Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral, IES Ravatxol, CEIP Castellar-Oliveral, Centro Privado Educación 1º ciclo Sambori y Centro Privado FP CFFolgado de Faitanar.

Completan la lista el CEE Pub. Rosa Llácer, el Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes, la Escola Privada de Música Sedajazz, el Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral, el Centre Universitat Popular Forn d'Alcedo, el Centre Universitat Popular La Torre y el Centro Ocupacional de La Torre.

También están afectados los centros ubicados en zonas inundables: el CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet-Beniferri), el CEIP José Senent (Massarrojos), el IES Isabel de Villena (València), el CEIP Blasco Ibáñez (València), la Escola Privada de Música El Palmar, la Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos, el Centre Estranger Valencia Montessori School y los centros Universitat Popular de Poble Nou, Carpesa, Massarrojos y El Palmar.

A todos ellos se suman los de las pedanías de El Saler y Pinedo, para los que este lunes no será jornada lectiva, pero se mantendrán abiertos para los alumnos que quieran asistir.

Tras el último episodio de fuertes lluvias, las direcciones de estos centros mantuvieron una reunión con el área de Emergencias del Ayuntamiento y la de Educación y decidieron "de forma consensuada" que, con alerta naranja por lluvias, los centros educativos de las dos pedanías dispondrían de un protocolo específico de apertura del centro pero sin actividad educativa, explican desde el consitorio.

Esta decisión, añaden, se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares. Los centros que se ven afectados por esta medida son el CEIP Luis Santangel (El Saler), el IES El Saler, el CEIP Pinedo, la Escuela Infantil Municipal Pinedo y la Universidad Popular Pinedo.

Por otro lado, el Ayuntamiento de València mantendrá abiertos los tres Centros de Atención de Emergencias Sociales (CAES) la noche del domingo al lunes y, al estar completas todas las plazas, abrirá también el polideportivo de Benimaclet para personas sin techo.