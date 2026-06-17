València tendrá el primer Centro de IA Aplicada en España: espacio público para dar soluciones reales a la ciudadanía

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València tendrá el primer Centro de Inteligencia Artificial (IA) Aplicada, "el primer espacio público en España para que empresas, administraciones y centros de investigación apliquen los avances de la Inteligencia Artificial para dar soluciones reales a la ciudadanía".

Así lo ha avanzado este miércoles la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Unido a este anuncio, la responsable municipal ha adelantado que "la semana que viene una delegación valenciana se desplazará a Silicon Valley con una agenda cerrada de contactos con las principales compañías mundiales líderes en Inteligencia Artificial".

María José Catalá ha considerado que "los que convierte un territorio en una ciudad no es ni la piedra ni el algoritmo" sino "las personas", por lo que ha destacado que su equipo de gobierno aspira a poner "la IA al servicio de ellas". "Quiero ciudadanos a los que servir, no expedientes que tramitar" y "una València dueña de sus datos y de sus decisiones", ha resaltado.

La primera edil ha manifestado que las ciudades se enfrentan en la actualidad a transformaciones que no son las urbanísticas y ha aludido así a la Inteligencia Artificial, que "ha venido para quedarse". "No es una moda pasajera, ni un avance más", ha subrayado, a la vez que el actual es "el momento en el que una revolución digital alcanza una velocidad que lo cambia todo".

Catalá se ha referido en este parte de su discurso a la Encíclica del Papa León XIV en la que habla de esta cuestión y advierte "sobre el riesgo de que la IA desplace al hombre y a la dignidad humana" y ha asegurado que comparte la reflexión del Pontífice.

"Mi decisión como alcaldesa es clara y sin matices: guiaremos nosotros la Inteligencia Artificial con mano humana para llegar a cada vecino allí donde esté. No queremos una IA a la que solo puedan llegar unos pocos. Nadie se tiene que quedar atrás", ha expuesto. En esta línea, ha resaltado el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de València y Microsoft "para formar a la ciudadanía" en esta ámbito.

Igualmente, la alcaldesa ha destacado no se ha de aspirar a "una Inteligencia Artificial sin ética" y ha aludido al trabajo que desde la administración local que dirige se está desarrollando "con la Fundación ETNOR para avanzar y profundizar en la dimensión ética en la aplicación de la IA".

"Por primera vez, el Ayuntamiento es patrono de ETNOR. Esa fue una de las primeras cosas que decidí como alcaldesa y ahora cobra todo su sentido. Hay riesgos de futuro que siempre vamos a tener que afrontar con una mirada ética y humanística", ha insistido. Además, ha comentado que "València no quiere mirar cómo el mundo cambia", sino que "quiere ser una de las ciudades que lo cambia".