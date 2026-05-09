València tiene 858.178 habitantes, según los datos provisionales del padrón municipal

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VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València tiene 858.178 habitantes a fecha 1 de enero de 2026, según los datos provisionales del padrón municipal del Ayuntamiento de València. Así se lo ha comunicado el consistorio al Instituto Nacional de Estadística (INE) en cumplimiento de la ley.

El dato contrasta con la población estimada por el INE que, para el mismo período, es ligeramente más baja y asciende a 849.400 habitantes.

Esta discrepancia de 8.778 personas obliga a abrir un procedimiento para contrastar los datos y establecer una fase de alegaciones entre las dos administraciones, que se resolverá definitivamente a finales de este año con la aprobación de la población definitiva. València tenía a 1 de enero de 2025 una población definitiva de 840.792 habitantes, lo que supone que, en un año, la ciudad ha ganado población, tal como ha indicado el consistorio en un comunicado.

Según los datos provisionales del Ayuntamiento, el crecimiento poblacional anual es de 17.386 personas mientras que, si tenemos en cuenta los datos provisionales del INE, el incremento poblacional es de solo 8.608 personas. València es la tercera ciudad de España con mayor número de habitantes por detrás de Madrid, que tiene 3.506.730, y de Barcelona, con 1.731.649 habitantes.

Por detrás de València en número de habitantes se sitúa Zaragoza, con 693.091 habitantes, y Sevilla, con 689.423 habitantes.