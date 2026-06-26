València ultima los preparativos de una edición de Concerts de Vivers con "alcance internacional"

Concerts de Vivers - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, ultima los preparativos para la edición 2026 de los Concerts de Vivers, una propuesta musical consolidada que volverá a desarrollarse durante el mes de julio en Jardins de Vivers y que reunirá a destacados artistas del panorama musical nacional y de "alcance internacional".

El consistorio ha destacado que "la venta de entradas mantiene una evolución muy positiva y algunos conciertos se encuentran ya próximos al 'sold out'".

A lo largo de 18 noches, el recinto ofrecerá una programación diseñada para llegar a todos los públicos, combinando figuras históricas de la música con artistas contemporáneos de gran proyección, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre los artistas internacionales destacan nombres de referencia como Deep Purple, Garbage, UB40, The Jacksons, Danny Ocean, Tony Hadley, Gente de Zona, Silvestre Dangond y Padre Guilherme, el sacerdote portugués que ha llegado a escenarios de todo el mundo con su propuesta musical como DJ.

Por su parte, la escena nacional reunirá a algunas de las propuestas más destacadas del panorama actual y a artistas ya consolidados, con conciertos de Duncan Dhu, Javi Medina, Valeria Castro, Juan Magán, Ultraligera, Ana Torroja, La Plazuela y WarCry.

La programación se completará además con la celebración de la fiesta Generación 80's & 90's, "una cita especialmente pensada para los amantes de los grandes éxitos de ambas décadas y que volverá a reunir sobre el escenario algunos de los himnos más recordados de la música nacional e internacional".

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha subrayado que "la programación de los Conciertos de Viveros responde a una apuesta clara por la variedad musical y la calidad artística en un entorno emblemático de la ciudad".

La edición de 2026 ofrecerá una amplia oferta de estilos musicales, con propuestas que abarcan desde el rock internacional más legendario hasta el pop, el reggae, la música urbana, el metal o las nuevas tendencias del indie nacional, configurando una programación de calidad que refuerza el papel de València como ciudad abierta a la música en directo y a los grandes eventos culturales.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una completa zona gastronómica, uno de los grandes atractivos del recinto. Una combinación de gastronomía, ocio y música en directo que se ha consolidado como uno de los sellos distintivos de Concerts de Vivers y uno de los planes más atractivos del verano valenciano.

"Los 18 conciertos previstos entre el 2 y el 25 de julio tendrán lugar en los Jardines de Viveros, un espacio céntrico y emblemático con aforo para 5.000 personas, que ofrecerá una experiencia cómoda y cuidada gracias a la instalación de césped artificial, zona gastronómica, aparcamiento para bicicletas, espacios adaptados para personas con movilidad reducida y cabinas portátiles de WC", ha señalado la concejala.

CRÍTICAS DE COMPROMÍS

Por su parte, el concejal de Compromís Pere Fuset ha criticado que, "mientras el gobierno de María José Catalá se niega a cumplir con la exigencia del Síndic de Greuges sobre las entradas vendidas en Vivers que lleva meses ocultando, el gobierno del PP sale con una nota de prensa oficial diciendo literalmente que las ventas van muy bien y que están cerca del 'sold out', sin publicar ni una sola cifra y demostrando que, además de incumplir la ley, están mintiendo".

"Si los datos son tan positivos, ¿a qué esperan para hacerlos públicos? Si, al contrario de lo que dicen, disponen de datos, ¿por qué los esconden?", ha señalado el edil, que ha aludido a que el Síndic de Greuges instó al equipo de gobierno a facilitar a la oposición los datos de venta de entradas de los Concerts de Vivers, después de la queja formal presentada por Compromís ante "la negativa reiterada" del Ayuntamiento a desvelar esta información.

Fuset ha señalado que "el problema ya no es solo cuántas entradas se han vendido en un ciclo marcado por la censura a la diversidad y al valenciano". "El problema es un gobierno que esconde la información cuando no le conviene y se salta los controles democráticos", ha reprochado.

Para el edil, "PP y Vox han convertido los Conciertos de Vivers en un espacio cada vez menos plural. Han expulsado la música en valenciano de la programación, han reducido la diversidad artística y cultural y han sustituido un modelo que representaba la riqueza cultural de València por otro sectario".

"Cuando se censura la lengua propia y se margina una parte de la cultura valenciana, no solo se perjudica a los artistas; se perjudica también al público y a la identidad cultural de la ciudad", ha advertido.

Fuset ha incidido en que "hasta el año pasado Vivers ya había perdido un tercio de su público" y que, por el momento, "la única cifra constatable a la que hemos tenido acceso en 2026 la da un promotor por escrito reclamando que se cancelara uno de los conciertos que solo había vendido 100 entradas a pocos días".

"Una situación que recuerda mucho a la cancelación hace unos años del concierto de Bertín Osborne y que contrasta con los históricos llenos que la música en valenciano ahora vetada está registrando en los grandes recintos", ha agregado.