Archivo - Imagen de recurso de la luna y la noche. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Valencia ha vivido una noche muy cálida con "mínimas extraordinarias" para esta época del año que no han bajado de los 20 °C, según señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana.

Estas mínimas registradas arrojan los siguientes datos: en Miramar, 22,4 grados; Pego, 22,4; Oliva, 22.,3; Xàtiva (21,3); València (21,2); Carcaixent (20,9); Aeropuerto de València (20,7); y Barx, con 20 grados.

Desde la agencia apuntan que los datos son provisionales, porque pueden bajar algo al final del día, pero insisten en que,en todo caso, "son mínimas extraordinarias". "Nunca antes se había registrado una mínima tan alta en València o el aeropuerto a estas alturas del año", enfatizan.

De hecho, prosiguen, es muy poco frecuente en València noches con mínima tropical en noviembre o diciembre, algo que solo había ocurrido en 1985 y 2019, pero en ambos casos en la primera decena del mes. En esta ocasión ha ocurrido un día 18, concluyen.