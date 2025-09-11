Valencia ya cuenta con un 'gemelo digital' para anticiparse a las emergencias y que se extenderá a toda la Comunitat

El Director General de Innovación en Emergencias de la Generalitat, Raúl Quílez (d), y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (2i), asisten a la presentación del 'Gemelo Digital' de la provincia de Valencia - Rober Solsona - Europa Press

Mazón destaca que esta herramienta "ultramoderna" constituirá la base de datos cartográficos "más avanzada y dinámica" de la región

La provincia de Valencia ya cuenta con un 'gemelo digital' que permitirá anticiparse a las emergencias y mejorar la gestión en este ámbito, una herramienta "ultramoderna" que monitoriza la región con el fin de planificar el desarrollo de infraestructuras y la ordenación del territorio, así como la protección del medio ambiente. Este sistema se extenderá a toda la Comunitat Valenciana con la previsión de que esté operativo durante la presente legislatura.

Así lo ha avanzado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en un acto este jueves en el que ha participado junto a los consellers de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, así como el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez.

Según han explicado estos tres últimos, la herramienta desarrollada por el Institut Cartogràfic Valencià permite, entre otras cuestiones, simular el crecimiento de áreas urbanas o anticipar escenarios de riesgo para dar una mejor respuesta a la emergencia. Asimismo, también ofrece la posibilidad de simular escenarios con 24 o 48 horas de antelación para comprobar su previsible impacto en la población.

El citado 'gemelo digital' incorpora un visor a disposición de toda la ciudadanía para que pueda conocer la situación de su edificio y qué riesgo concreto de inundación tiene. En este sentido, ofrece un total de seis niveles de identificación por colores a partir de la combinación de diferentes variables como los centímetros de calado.

De hecho, Valderrama ha destacado que el 'gemelo digital' constituye "un antes y un después" en la gestión de las emergencias al ser una herramienta anticipatoria "dinámica e interactiva" que supera "con creces" los sistemas cartográficos tradicionales y sus "limitaciones". Todo ello, ha subrayado, representa también un "paso adelante" para anticiparse a las emergencias.

Mientras, Martínez Mus ha puesto en valor este "auténtico avance tecnológico" que viene a "transformar" la toma de decisiones de las administraciones públicas sobre el territorio y que es un proyecto "transversal" entre los distintos departamentos del Consell. "No es un proyecto cerrado, sino comunicado, compartido y diseñado para ser útil a los ciudadanos y también al tejido empresarial", ha aseverado.

HERRAMIENTA "PIONERA EN ESPAÑA"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado que se trata de una herramienta "pionera en España" y ha valorado que la provincia de Valencia es la primera a nivel nacional que dispone de un sistema de estas características en todo su territorio. "Había precedentes de algún ámbito municipal, pero ninguno hasta ahora de todo un ámbito provincial", ha especificado.

"De esta forma, marcamos mucho más que un hito estratégico, una herramienta fundamental y ultramoderna. Alcanzamos la primera fase de un proceso mucho más ambicioso que es la construcción del 'gemelo digital' de toda la Comunitat Valenciana", ha anunciado, al tiempo que ha avanzado que el Institut Cartogràfic trabaja ya en los de las provincias de Alicante y Castellón "para integrar en un solo sistema todo nuestro territorio, que nos ofrecerá una visión de conjunto, homogénea y coordinada".

El jefe del Consell ha valorado que una de las "grandes ventajas" de este sistema es que será capaz de "pronosticar y configurar modelos predictivos con un incendio, una emergencia o un desarrollo urbanístico", de manera que constituirá la base de datos cartográficos "más avanzada y más dinámica que ha tenido jamás" la Comunitat.

"Esto tiene que marcar, va a marcar y ya está marcando la diferencia", ha resaltado Mazón, que ha apuntado que uno de los "grandes aprendizajes" que dejó la dana del 29 de octubre fue precisamente "la importancia de tener toda la información, toda la información posible y toda la información a tiempo".

Carlos Mazón ha incidido en que esta herramienta "con todo lujo de detalles" permite realizar "análisis, previsiones, pruebas y tomar decisiones certeras sobre el territorio, desde lo que puede significar las consecuencias de un incendio determinado, unas lluvias muy concretas o una planificación de infraestructuras críticas o planificación territorial", ha precisado.

En este contexto, ha apuntado que en Europa "únicamente regiones de Alemania o Países Bajos están desarrollando herramientas similares", mientras que en España "solo existen proyectos piloto cuyo alcance se circunscribe a algún área metropolitana concreta".

"POTENCIAL EXTRAORDINARIO"

Por tanto, con el proyecto anunciado, ha valorado que la Comunitat Valenciana se situará como un territorio "pionero" en innovación geoespacial y capaz de aplicar los avances que ofrece la tecnología "en lo más importante, que es en la mejora de la vida de las personas y en la gestión responsable del territorio y de los sucesos, como por ejemplo las emergencias".

"El 'gemelo digital' va mucho más allá de una información estática que nos ofrecían los mapas tradicionales. Es un salto cualitativo, también cuantitativo y digital. Supone disponer de esa información actualizada, sistematizada y plenamente accesible, no solo para los expertos, sino para el conjunto de la ciudadanía y, por tanto, el potencial es extraordinario", ha resaltado.

Así, ha augurado que esta herramienta permitirá "mejorar en la gestión de emergencias, en la planificación territorial a todos los niveles y avanzar en la adecuada protección del medio ambiente". Además, ha avanzado que el 'gemelo digital' contará con una participación ciudadana "muy inmediata y muy transparente".