La valenciana Ainoa García, ganadora del Premio Hortensia Roig de literatura infantil

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Clara y el enigma de Tihapia', de la valenciana Ainoa García, ha ganado la tercera edición del Premio Hortensia Roig de literatura infantil con una "emocionante odisea científica en busca de respuestas".

El primer premio está dotado con 8.000 euros y la publicación por Plataforma Editorial el próximo 6 de noviembre, según ha explicado el certamen en un comunicado.

Por su parte, 'Una estrella para Celeste', de la canaria Celina Ranz, ha sido la finalista y recibirá un premio de 2.000 euros. Esta autora ha logrado el hito de, en dos ediciones del premio, quedar en segunda posición con sus manuscritos.

El concurso literario tiene el objetivo de despertar la curiosidad por ciencia y tecnología entre las niñas para incentivar que más mujeres se dediquen a profesiones STEM en el futuro.

El jurado ha dado a conocer los nombres de las dos autoras en un acto celebrado esta tarde en València, presidido por la artífice de esta iniciativa, Hortensia Roig, presidenta de EDEM y consejera de Mercadona.

El jurado ha otorgado por unanimidad el primer premio a la obra de la joven escritora novel, Ainoa García, 'Clara y el enigma de Tihapia'. Ha destacado la originalidad de la trama, que "cautivará al lector desde el primer momento con sus giros y sorpresas".

Además de sus méritos literarios, reconocen que esta obra es un claro ejemplo de la finalidad del concurso: incentivar las vocaciones STEM en las niñas y reconocer el esfuerzo de las generaciones precedentes de mujeres fueron pioneras, remontándose a la misma Hipatia de Alejandría.

El jurado está formado, además de por Hortensia Roig, por la oncóloga y catedrática Ana Lluch; la nanotecnóloga e investigadora Laura Lechuga; la presidenta ejecutiva de 50&50 Gender Leadership, Gloria Lomana; la bióloga y emprendedora Ángela Pérez; y el fundador y CEO de Plataforma Editorial, Jordi Nadal.

MÁS DE 200 CANDIDATURAS

En esta tercera edición se han presentado 215 originales escritos en castellano procedentes de escritores de todo el país. El concurso está dotado con 10.000 euros en premios, aportados por Hortensia Roig, y la publicación de la novela ganadora.

Entre los cuatro textos candidatos también se encontraban 'La máquina traductora de sueños' de Mar Horno (Jaén) y 'El valle donde no se utilizan los números negativos' de Francisco Javier Parras (Valencia).

"La alta cifra de participación certifica el interés de esta iniciativa", han destacado desde los premios. En este sentido, Hortensia Roig ha anunciado esta tarde la próxima convocatoria, que se abrirá en enero de 2025.

UN CUENTO PARA "CAMBIAR EL CHIP EN LAS NIÑAS"

Las cuatro obras que han llegado a la final afloran referentes femeninos en ciencia y tecnología para que las lectoras tengan referentes cercanos y atractivos en los que inspirarse.

Hortensia Roig, ha manifestado: "Este premio persigue cambiar el chip en las niñas. Desde el principio, en la educación primaria, donde empezamos a descartarnos porque pensamos que no somos capaces, o que, por ejemplo, las mates o la física no son cosas de chicas. Cuando decidí impulsar el concurso, combinamos en la coctelera dos grandes superpoderes. El de la literatura para inspirar y enseñar, y el de la tecnología para cambiar el mundo. Ambas disciplinas, aunque distintas en su enfoque, comparten el objetivo común de hacer comprender y comunicar aspectos clave de aquello que nos rodea".

Bajo esta perspectiva, el secretario del jurado Jordi Nadal y editor del libro ha destacado: "Es un orgullo ver cómo este galardón se ha consolidado, no solo por la gran aceptación entre los autores de literatura infantil y juvenil, reflejada en el elevado número de obras presentadas, sino también por la alta calidad de los cuentos recibidos".

'CLARA Y EL ENIGMA DE TIHAPIA'

El cuento ganador saldrá a la venta el próximo 6 de noviembre. 'Clara y el enigma de Tihapia' trata sobre una niña de diez años rebosante de curiosidad. Clara viaja al alucinante pueblo de Tihapia para pasar las vacaciones de verano con su abuela.

Mientras husmea en la antigua habitación de su madre descubre, con la ayuda de su perro Pita, una sala secreta oculta detrás de una librería. Clara decidida a esclarecer todos los misterios de la sala, que parece llevar décadas abandonada, convence a Sofía, una niña del pueblo con la que forja una bonita amistad, para investigar junto a ella. Su emoción se dispara al encontrar allí el diario de una profesora olvidada con extraños enigmas matemáticos en sus páginas.

Ainoa García ha resaltado en su discurso: "Uno de mis mayores logros ha sido escribir el libro que me habría encantado leer cuando era niña. No siempre fui consciente de lo importante que es creer en una misma y valorarse tal y como una es. Es una lección que he aprendido con el tiempo, y que quise plasmar en la obra".

Se trata de la primera obra de ficción de Ainoa García (València, 1995). La autora es una apasionada de las leyes, la educación, la música y del piano, su compañero inseparable desde niña.

Su entusiasmo por aprender la llevó a graduarse en Derecho, Pedagogía y Musicología (Premio Extraordinario), títulos que completó con el Máster en Abogacía y el Máster en Investigación en Derecho de la Cultura. Ha sido galardonada con el VII Premio de Investigación por la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València