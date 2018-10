La valenciana Beatriz Fernández Aucejo, primera mujer al frente de una orquesta universitaria española

Publicado 11/09/2018 12:56:38 CET

Beatriz Fernández Aucejo es la nueva directora de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (UV) y, de esta manera, "se convierte en la primera mujer al frente de una orquesta universitaria española", ha asegurado la institución académica a través de un comunicado.

Fernández Aucejo toma el relevo de Hilari Garcia Gázquez al frente de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València durante los últimos 8 años,

"Me encuentro muy ilusionada de volver a casa, unos cuantos años después de mi estancia como miembro de la orquesta. Conocedora de su historia, a lo largo de este tiempo, la Orquesta se ha convertido en una de las plataformas de formación artística más estable y marcada por el excelente trabajo y dedicación de Hilari Garcia, el sentimiento de responsabilidad es cada vez más elevado", ha expresado la nueva directora, que debutará en el concierto de apertura de curso de la Universitat el próximo 17 de octubre en el Palau de la Música de Valencia.

Natural de Paiporta (Valencia), es diplomada en Magisterio Musical por la Universitat de Valencia, licenciada en Clarinete por el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, titulada Profesional en Piano por el Conservatorio Profesional de Música de Torrent, licenciada en Dirección de Orquesta de Vientos por la Royal School of Music of London (LRSM) y licenciada en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música Manuel Masotti Little de Murcia.

Amplió estudios de dirección de orquesta y realiza cursos con Yaron Traub, Peter Gülke, Cristóbal Soler, José Miguel Rodilla, Ernesto Izquierdo, Manuel Galduf, Jose Mª Cervera Collado, Bruno Aprea, Joshard Daus, George Pehlivanian, Rodolfo Saglimbeni y Michael Tabachnick en la Academia Chigiana (Siena), entre otros.

Ha sido directora asistente de la Orquesta Filharmònica de la Universitat de València, la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV y Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JORGV) junto a los maestros Manuel Galduf y Cristóbal Soler.

Entre las agrupaciones que ha dirigido como invitada, destacan la Orquesta Filharmònica de la Universitat de València, Orquesta del Conservatorio Superior Masotti Little de Murcia, Joven Orquesta Sinfónica de Galicia, Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, Orquesta de Valencia, Orquestra de la Comunitat Valenciana, Banda Municipal de Madrid, Banda Municipal de Santiago, MendelssohnSymphonia, Europa ChorAcademie, Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, Orchestra del Conservatorio Cherubini di Firenze, Orquesta del Festival Internacional de Música de Cancún y la Republic Korean Navy Band.

Ha sido directora titular de la Societat Musical La Lira de Vilafamés (Castelló), Banda Associació Cultural Allegro de València, Societat Musical L'Artesana de Catarroja y Unió Musical de Carlet. Durante el año 2015 fue directora titular de la Banda de Mujeres y de la Joven Banda de la FSMCV.

En reconocimiento a su trayectoria profesional ha recibido diversos galardones, como el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana, Una de Primera por la Federación Fallas Ciudad de Valencia, Premio cultural L'Espolí de Paiporta 2017, Premio Periódico Aquí en la Comarca de L'Horta Sud.

Al frente de las sociedades musicales de las que ha sido directora titular, ha recibido diversos galardones entre los que destacan los primeros premios y mención de honor obtenidos en los concursos: Certamen Provincial de Valencia (2008, 2011, 2016), Certamen de Bandas de la Comunidad Valenciana (2011).

Asimismo, ha formado parte como tribunal calificador en las diferentes ediciones del Certamen Provincial de Bandas de Valencia, Alicante y Castellón, Comunidad Valenciana, Nacional de Catarroja, Nacional de Colombia a la ciudad de Paipa, además del Concurso de Música de Cámara Las Provincias.

En la actualidad es subdirectora de la Banda Municipal de Barcelona y directora titular de la Lira Castellonera de Villanueva de Castellón, la Orquesta Sinfónica Ateneo Musical del Puerto de Valencia y de la Orquesta Simfònica Unió de Llíria.