El valenciano Bernat Cucarella, finalista del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM 2026

Finalista Bernat Cucarella - SGAE

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El valenciano Bernat Cucarella es uno de los cuatro finalistas del 37º Premio Jóvenes Compositores 2026, según han anunciado la Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

Las cuatro piezas seleccionadas son 'El olor de la guayaba 2c', de Fran Barajas (Barrancabermeja, Colombia, 1995); 'Música de cambra', de Adrián Crespo (San Fernando de Henares, Madrid, 1995); 'Apogeo', de Bernat Cucarella (Alzira, Valencia, 2001); y 'Las casas que creamos', de Humberto Díaz (Vigo, 2002).

Las composiciones han sido escogidas entre 30 obras presentadas a convocatoria por un jurado formado por los compositores y compositoras María José Arenas, Ignacio Ferrando, Voro García, Nuria Núñez y Jesús Torres.

El concierto final del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM 2026 se celebrará el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 19:30h, en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, dentro de la temporada de conciertos SERIES 20/21 del CNDM, con entrada libre hasta completar aforo.

El certamen repartirá un total de 11.700 euros: primer premio Xavier Montsalvatge (6.000 euro); segundo premio Carmelo Alonso Bernaola (3.000 euros); tercer premio Francisco Guerrero Marín (1.500 euros) y mención honorífica Juan Crisóstomo Arriaga (1.200 euros).

Tras el recital final, el jurado dirimirá en tiempo real el palmarés del premio. El ganador y el finalista de esta edición se convertirán en Compositores Residentes de la Red de Músicas de Juventudes Musicales de España en la temporada 27-28.

De esta forma, JM España les encargará sendas obras de música de cámara y asumirá el coste del encargo: el ganador o ganadora del Primer Premio Xavier Montsalvatge recibirá 2.000 euros, mientras que el Segundo Premio Carmelo Alonso Bernaola obtendrá 1.000 euros.

Los compositores podrán escoger las dos formaciones para las cuales escribirán las obras de entre los y las solistas y grupos que JM España programe para la temporada siguiente en su circuito nacional de conciertos Red de Músicas.

Además del premio en metálico, todos los participantes recibirán un diploma acreditativo y Fundación SGAE producirá un disco promocional con la grabación en directo del concierto final para contribuir a la difusión de las obras premiadas.

Nacido en Alzira (Valencia) en 2001, Bernat Cucarella es compositor e investigador sonoro. Realizó Estudios Superiores de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Valencia 'Joaquín Rodrigo', bajo la tutela de Voro García, y obtuvo el Premio Extraordinario de Composición 2023. Completó su formación con el Máster en Sonología Aplicada y Creación Sonora en el mismo centro, con Matrícula de Honor en el Trabajo Final de Máster.

MÚSICA Y TECNOLOGÍA

Su actividad compositiva abarca la música de concierto, la creación sonora, la música para audiovisual y los proyectos interdisciplinares, con un especial interés por la relación entre la música, la tecnología, el movimiento y otras formas de creación artística.

En 2024 ganó el Segundo Premio Carmelo Bernaola en el 35º Premio Jóvenes Compositores de Fundación SGAE y el CNDM, y en 2023 recibió el primer premio del Concurso Internacional de Composición para Quinteto de Metales de Spanish Brass, en el marco del festival SBALZ. Sus obras han sido seleccionadas en diversos programas, festivales y talleres de creación, como ENSEMS, ENOA, DYCE y Medinea, entre otros.