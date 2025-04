El valenciano Joecar Hanna competirá en la sección estudiantil de Cannes con un corto producido por Spike Lee

VALÈNCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director valenciano de ascendencia china y libanesa Joecar Hanna ha sido seleccionado a concurso con su tercer cortometraje, 'Talk me', en La Cinef del 77 Festival de Cannes, que se celebrará del 13 al 24 de mayo. Esta película, de 20 minutos, ha contado con la producción ejecutiva del oscarizado director Spike Lee.

La Cinef es una selección oficial del prestigioso festival europeo creada para apoyar a la próxima generación de cineastas internacionales. Cada año se seleccionan entre 15 y 20 cortometrajes y mediometrajes presentados por escuelas de cine de nuevos talentos procedentes de todos los países.

El corto con el que participa Hannah es su proyecto fin de estudios del máster de Cine de la Universidad de Nueva York (NYU). Supone el regreso del cineasta a su ciudad natal.

La trama de este drama distópico está rodado en localizaciones de València, Puerto de Sagunto, el Grau Vell y Alginet. Sus personajes alternan de una manera orgánica los idiomas castellano, cantonés, fang, valenciano y catalán.

"Volver al lugar donde crecí y viví hasta los 28 años para contar esta historia fue significativo tanto personal como creativamente. Vivir allí como mestizo me ha procurado recuerdos entrañables y profundas conexiones, pero también experimenté en primera persona una ambigüedad cultural, siempre incluido parcialmente, pero nunca con una plena sensación de pertenencia", expone Hanna en un comunicado.

PALABRAS PROHIBIDAS EN UN MUNDO HIPERSEXUALIZADO

'Talk me' transcurre en un mundo alternativo al nuestro, donde las interacciones sexuales son encuentros casuales y rutinarios que forman parte de la socialización, mientras la conversación auténtica se ha convertido en un acto íntimo y prohibido.

Su protagonista es Pedro, un mestizo atrapado en un matrimonio sin pasión que encuentra una vía de escape a través de la música. Escuchar y cantar canciones es, de hecho, un hábito considerado una infidelidad emocional, ya que supone un acceso a las palabras que nadie puede compartir abiertamente.

Cuando conoce a Kira, otra forastera que comparte su anhelo por una verdadera intimidad, ambos inician un arriesgado romance basado en la oralidad, decididos a huir de sus represivos pueblos hacia "la gran ciudad", donde la gente habla libremente.

"En esta película he creado una realidad paralela, con reglas invertidas sobre la intimidad y la comunicación; no solo como un experimento narrativo, sino para resaltar cómo ciertos conflictos emocionales y sociales permanecen constantes. Al enmarcar la historia como una fábula metafórica, los espectadores pueden involucrarse abiertamente sin sentirse juzgados, favoreciendo así una profunda reflexión personal", reflexiona su realizador, que también interpreta el papel protagonista.

En el cortometraje participan los actores Carlos Gorbe ('Escape', 'La ruta') y Melanie Smith. Coproduce Patricia Picazo ('El reino', 'As bestas', 'El agua', 'La ruta'), también a cargo de las localizaciones.

Joecar Hanna acaba de finalizar sus estudios en el máster de Cine de la NYU. Antes de trasladarse a Nueva York trabajó como editor en seis largometrajes y una serie de televisión, entre los que destacan títulos como 'El desentierro' (Nacho Ruipérez, 2018) y 'Bikes, the movie' (Manuel J. García, 2018), nominada a un Goya.

Tras mudarse a Nueva York, comenzó a destacar en la NYU por su trabajo como guionista y director, alzándose con el premio Black Family por el guion de su cortometraje 'Deliver me', que supuso su debut en la ficción narrativa. Se estrenó en el festival SXSW 2023 dentro de la competición oficial de cortometrajes, fue adquirido por Canal+ y le valió la beca Ang Lee para su tercer año en la NYU. También fue seleccionado como uno de los cinco directores y guionistas becados en la prestigiosa Marcie Bloom Fellowship, de Sony Pictures Classics.

Tras protagonizar su propio cortometraje, 'Deliver me', el director emergente asumió uno de los papeles principales y se encargó del montaje de 'Lump', el próximo largometraje del director Alexandre Rockwell ('In the soup', 'Four rooms') ganador del Premio Mención Especial en el Festival Internacional de Cine de Varsovia de 2024 y actualmente a competición en el Bacifi 2025, Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires.