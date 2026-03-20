Valencianos alaban el manto de la Virgen tras la Ofrenda: "En las fotos alucinas, pero aquí es otro nivel"

La Plaza de la Virgen de València llena para ver las flores tras la Ofrena a la Mare de Déu - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Virgen de València se ha visto a lo largo de todo el día llena de visitantes que se han acercado a contemplar el manto de la Mare de Déu dels Desemparats tras la Ofrenda en la que estas Fallas 2026 han participado un total de 123.578 personas, un 10 por ciento más que el año pasado en uno de los actos más esperados y emotivos del programa de fiestas. "En las fotos alucinas, pero aquí es otro nivel", aseguran varias personas, que subrayan que a la 'Geperudeta' le han pedido, sobre todo, paz.

"Mira la Virgen como está, es que ha sido una pasada", ha apuntado una de las visitantes de una plaza a rebosar y que asegura que estas Fallas "ha sido uno de los mejores años" porque "es que como esto no hay nada en el mundo, es impresionante". "¿Qué quieres que te diga? Es que solo de verla... es una pasada. Nosotros solemos venir siempre los domingos, pero es que es una pasada. Todo el mundo, mira, todo el mundo", explica señalando a la imagen rodeada de miles de flores y canastillas.

Y es que, según subraya, al día siguiente de acabar las fiestas a la Plaza va "toda Valencia". "No hay nadie que no pase por aquí, ya lo has visto, niños, mayores... Es una pasada, la verdad es que es precioso", subraya, y añade, emocionada, que ha pedido a la Virgen "paz en el mundo, por favor. Y que se entiendan. "Nadie quiere la maldad para nadie. No sé por qué hay este problema de las guerras", ha recalcado. Junto a ella, otra visitante lo corrobora: "Paz, paz".

Otra de las personas que se ha acercado a la Plaza ha afirmado que esta es "una tradición que ningún valenciano se puede perder". "Seas fallero o no seas, tienes que venir a ver la Virgen. Un día por lo menos en todas las Fallas", ha dicho en declaraciones a Europa Press Televisión, en las que ha afirmado sentir "mucha emoción", en especial en un año en el que espera un hijo.

"Salud sobre todo para toda la familia y para el que viene en camino", ha apuntado que ha pedido: "Que vaya todo bien en el parto, que nazca sano" porque "venir a pedirle a la Virgen, siempre hay que venir".

Otra mujer vestida con el traje de valenciana ha subrayado que las fiestas se viven con "sentimiento" y "tradición". "Yo vivo enamorada de ellas desde que nací. Mi familia es de fuera, es la mayoría de Andalucía, pero yo ya he nacido aquí y las he adorado desde siempre", afirma mientras luce su primer vestido que está "disfrutando a tope", ha detallado.

"Poder venir aquí verla ya terminada con todo el manto es una maravilla; una emoción poder pedirle y poder dar gracias; es increíble. Es una preciosidad, es una preciosidad, me encanta; una barbaridad", ha insistido y reconoce que "lo ves de cerca y es aún más bonito. En las fotos alucinas, pero aquí es otro nivel".

Sobre sus peticiones, "salud para mí y para los míos; en mi caso, yo necesitaba un poquito más de la 'Mareta' este año, pero siempre por mí, por los míos y por todos que podamos vivir bien, que podamos vivir en paz, 'germanor', amistad, lo que creo que pide cualquier valenciano al final", ha asegurado.

"DE LOS MEJORES AÑOS"

Otra de las visitantes se ha mostrado segura de que este "es uno de los mejores años". "La encuentro muy bonita; la Virgen está estupenda y el resto... porque hay muchas flores, muchísimas", ha dicho, para añadir que València "hoy está impresionante".

Un hombre junto a ella subraya que todos los domingos se acercan a la Plaza de la Virgen a ver a la patrona, y hoy está "lleno" en un día "espectacular". "Lo que pasa es que estamos habituados ya todos los años y entonces ya no nos parece tanto como a la persona que llega la primera vez a verlo, entonces se impresiona más", ha opinado, aunque recalca que "como esto no hay en otro sitio en el mundo".

"Para mí es precioso, lo más bonito. Yo todos los años vengo a verla porque esto es para verlo, no es para contarlo", ha concluido otra visitante.