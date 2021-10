Valencianos en la Conferencia sobre el futuro de Europa creen necesario buscar consenso para buscar soluciones conjuntas

VALENCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos de los valencianos que sido seleccionados para participar en la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFOE), consideran muy interesante la iniciativa llevada a cabo que permite conocer las diferentes percepciones de los ciudadanos de cada país a problemas similares y creen que es necesario buscar consensos para buscar soluciones conjuntas.

La COFOE, que comenzó en septiembre y su labor culminará en la primavera de 2022, está compuesta por cuatro paneles con 800 ciudadanos europeos, 200 para cada uno, quienes han sido seleccionados de forma aleatoria, buscando garantizar su representatividad con respecto a la ciudadanía en términos de paridad, niveles socioeconómicos y aspectos geográficos.

Clara García de Leonardo, valenciana, viuda, de 60 años y pensionista y el alicantino Lucas Mira, ingeniero de caminos que en la actualidad vive en Madrid, han participado en la Conferencia sobre el Futuro de Europa que busca escuchar la opinión de los ciudadanos sobre como quieren que sea la UE en el panel sobre 'la UE en el mundo/Migración', la primera y en el de 'Cambio climático y medio ambiente/Salud', el segundo.

Ambos han asegurado a Europa Press que se mostraron sorprendidos cuando recibieron la llamada que les invitaba a incorporarse a esta iniciativa, que persigue que los ciudadanos se impliquen en temas que afectan a Europa conociendo los diferentes puntos de vistas y debatiendo sobre posible soluciones.

Lucas, que ha confesado que se sorprendió con la llamada que recibió y con la propuesta de que participara en la conferencia de cuya existencia desconocía, aceptó porque le pareció serio y se trataba de ir a escuchar y debatir, además de ser una oportunidad para que le escucharan a él también. Le ha parecido "muy interesante y positivo" poder conocer de cerca la realidad de otros países y, aunque han encontrado aspectos en común, el cómo llegar a la meta para resolver situaciones es muy diferente según los países.

Este joven alicantino, que dice interesarse por lo que pasa en Europa a través de las noticias, participó en el tercer panel, que se centró sobre todo en salud mental, con ciudadanos finlandeses, búlgaros y croatas que expresaron diferentes preocupaciones sobre lo que más preocupa de este asunto y concluyeron que era necesario alcanzar un consenso para avanzar ante esta realidad.

ROMPER TABÚ DE LA SALUD MENTAL

Coincidieron en la necesidad de dar visibilidad y sacar a la luz el problema y romper el tabú, así como ayudar a familias y pedir que no se menosprecie a las personas que padecen problemas de salud mental. Para ello han destacado la necesidad de que los servicios médicos pueda prestar la ayuda necesaria.

Como ejemplo ha señalado que es básico un único sistema y que no haya 17 diferentes, como pasa en España, por lo que han abogado por buscar un marco común para Europa con criterios unificados. Ha indicado que uno de los expertos les puso como ejemplo el uso de la inteligencia artificial que sirve, como en el caso del cáncer de mama, para mejorar su detección, pero que no se puede usar en todos los países europeos ya que la toma de datos en cada uno no está unificada ni estandarizada.

MÁS CONECTADA Y MÁS CIUDADANA EUROPEA

La alicantina Clara García la experiencia de participar en la conferencia le ha resultado "muy atractiva e interesante" y le ha servido para estar mas conectada y ser mas ciudadana europea.

Tras asistir a una exposición de expertos a unas 200 personas de asuntos políticos, comerciales y nociones de los temas a tratar asistió a un grupo de trabajo de 15 personas de diferentes edades y nacionalidades donde cada uno expuso su percepciones sobre la migración.

Ha explicado que se propusieron varias ideas y se voto mayoritariamente lo planteado por una joven polaca, "que hablaba muy bien", y defendió la necesidad de que la unión europea salga más fortalecida tanto a nivel político como económico.

La iniciativa le ha parecido muy interesante aunque reconoce que asusta. Tras no entrar en un primer momento en la experiencia tras recibir la primera llamada, pocos días la repescaron tras fallar una de las personas seleccionadas, por lo que no pudo prepararse mucho y eso la agobio.

Le comentaron que iba como ciudadana y que no hacía falta prepararse ya que se trataba justamente de conocer las opiniones de los ciudadanos, no de expertos, pero Clara ha mostrado su interés en saber más y está 'estudiando' para participar en las próximas reuniones.

Reconoce que hasta ahora su interés por la UE era poco, pero tras esta experiencia la está conociendo más y es más consciente de la importancia del trabajo conjunto. Le sirve para estar conectada y ser más ciudadana europea.