Valencianos nominados a los Goya piden un apoyo "claro y profesional" para seguir produciendo desde la Comunitat

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesionales que representarán al cine valenciano como nominados en la 40 edición de los Premios Goya han reclamado un apoyo "más claro y profesional" a las instituciones para poder seguir produciendo desde la Comunitat y no tener que irse a otros territorios, como Cataluña o Madrid. En este sentido, han reivindicado que "una mirada singular del mundo hace mejores películas".

Los nominados han participado, en la Sala 7 del Teatro Rialto de València, en un acto previo a la gala que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona y que ha contado con la participación de la consellera de Cultura, Carmen Ortí.

También han acudido la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el director general de Cultura, Miquel Nadal; el director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar; el director adjunto de cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, el director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo; la presidenta de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Rosalía Mayor, entre otros representantes del audiovisual valenciano y nominados a los premios.

El productor de Suica Films Rafa Molés ha hecho notar que, en esta edición, se ha alcanzado la cifra récord de 40 nominaciones. Aun así, ha apuntado que el sector se encuentra en una situación de "inestabilidad y de crisis institucional" y ha destacado que los profesionales valencianos que deciden quedarse para seguir produciendo desde la Comunitat son "activistas", ya que rechazan mudarse a otras comunidades como País Vasco, Cataluña o Madrid, que son "los grandes centros productores de cine históricamente en España" porque creen que "una mirada singular del mundo hace mejores películas".

"Por eso necesitamos un apoyo claro --ha continuado--. Nosotros tenemos el apoyo de Europa, tenemos el apoyo de las grandes cadenas, de las grandes televisiones, de las plataformas. En este momento en particular vivimos una coyuntura en que el apoyo local por parte de la televisión pública valenciana, por parte del Institut Valencià de Cultura (IVC) y por parte de la Conselleria de Cultura, tiene que ser más claro y, sobre todo, tiene que ser profesional".

Así, ha señalado que desde el audiovisual valenciano se ha demostrado que se saber trabajar, pero requiere "un apoyo y, sobre todo, un entendimiento" por parte de las instituciones para hacer posible que los profesionales puedan continuar contribuyendo con sus trabajos a la cultura.

Por su parte, la directora valenciana Avelina Prat, que ha consegior tres nominaciones para su película 'Una quinta portuguesa' --en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor Protagonista y Mejor Guion-- ha confesado que para ella fue toda una "sorpresa".

"Yo tenía muchas esperanzas o muchas ilusiones porque a lo mejor Manolo Solo, el actor protagonista, llegara así un poco más lejos, pero para nada me imaginaba que íbamos a tener tres nominaciones y más una de guion", ha señalado.

"MEJORAR LOS MODELOS DE FINANCIACIÓN"

La consellera de Cultura, durante su intervención, ha felicitado a todos los nominados a quienes les ha dicho que este reconocimiento por parte de la Academia el Cine es ya "la victoria" y ha puesto en relieve el talento valenciano: "Creo que podemos mirar el futuro con optimismo y el testimonio son las 40 nominaciones con participación valenciana en esta edición del Premio Goya. Estas nominaciones son el reflejo de la extraordinaria creatividad del audiovisual valenciano", ha subrayado.

Asimismo, se ha dirigido al sector audiovisual, con el que según ha indicado se reunió este martes, para mostrarles su voluntad de trabajar en sus "propuestas" y "reivindicaciones más urgentes".

"Hemos tomado nota de todas vuestras sugerencias con la finalidad de mejorar los modelos de financiación y de agilizar la tramitación de las diversas líneas de ayudas al audiovisual", ha manifestado Ortí, quien ha insistido en la voluntad de su coselleria de "establecer un diálogo de verdad con todas las asociaciones del sector".

Y, para ello, la titular de Cultura ha apuntado que su propósito es "mantener abiertas las vías de comunicación con todos los profesionales para buscar soluciones conjuntas en todos los problemas que van saliendo día a día".

40 NOMINACIONES

En clave valenciana, 'La cena' --rodada en València y con financiación, entre otros, del Institut Valencià de Cultura y participación de profesionales de la Comunitat-- ha logrado ocho nominaciones, entre ellas las de mejor película y mejor actor protagonista con la baza de Alberto Sanjuán.

Asimismo, cuenta con las opciones de Elvira Mínguez --actriz de reparto--; Nora Hernández --actriz revelación--; Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano en la categoría de guion adaptado; mejor dirección de arte, diseño de vestuario y canción con 'Y mientras tanto, canto', de Víctor Manuel.

'Una quinta portuguesa', dirigida por la valenciana Avelina Prat, lanza a sus intérpretes a la carrera por el 'cabezón': Manolo Solo luchará por hacerse con la distinción a actor protagonista y Maria de Medeiros hará lo propio como actriz de reparto. A esto hay que sumar una tercera nominación, la de mejor guion original para la propia Prat.

También llevará el cine valenciano a la fiesta de los Goya el alicantino David Valero, quien consigue para 'Enemigos' --un retrato del odio y la violencia se transforman en conciencia en los barrios de Alicante-- las nominaciones en las categorías de actor revelación (Hugo Welzel) y efectos especiales.

'ROMERÍA' Y 'EL CAUTIVO'

Otras películas con participación valenciana son 'Romería', el proyecto de Carla Simón impulsado una vez más junto a la productora valenciana María Zamora, que tiene cinco opciones de Goya, las correspondientes a dirección, actriz de reparto, actriz y actor revelación, guion adaptado y vestuario; y 'El cautivo', de Alejandro Amenábar (rodada en gran parte en escenarios de la Comunitat y producida por el castellonense Fernando Bovaira), que recoge siete nominaciones: mejor actor de reparto, revelación, dirección de producción, dirección artística, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y sonido.

Bovaira también está detrás de 'La buena letra', la adaptación de Celia Rico de una novela del escritor valenciano Rafael Chirbes que puede llevarse el Goya a guion adaptado. Otra buena noticia para la cinematografía valenciana es la 'Balearic', fruto de la colaboración entre las productoras Jaibo Films y Umbracle Cine, ambas con sede en Alicante y cuyo rodaje se desarrolló íntegramente en esta provincia. Por este film, Ion de Sosa competirá como mejor dirección novel.

En esta lista de películas filmadas en parte en tierras valencianas figura igualmente 'Parecido a un asesinato', que se ha colado entre las aspirantes a mejor canción.

Y en la sección de animación, las esperanzas de la Comunitat se posan en 'El tesoro de Barracuda', coproducida por Hampa Animation.

De nuevo, la industria de la Comunitat tiene una amplia presencia en las categorías de cortometrajes, especialmente en animación, con 'Buffet Paraíso', 'Carmela' y 'Gilbert'. En corto de ficción, aparecen 'De sucre' y 'Sexo a los 70' y 'El santo' es uno de los elegidos como candidato a mejor cortometraje documental.

Además de los galardones que se entregarán en la gala que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona, se reconocerá con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo.