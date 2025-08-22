Los valencianos prevén gastar 454 euros en la 'vuelta al cole', un 1% más que la media, según Cetelem

VALÈNCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los valencianos tienen previsto gastar unos 454 euros en la 'vuelta al cole', un 1 por ciento más que la media del país, según una nueva edición del estudio zOOm del Observatorio Cetelem, en el que analiza la intención de gasto prevista para el inicio del curso escolar en 2025.

De acuerdo con este estudio, un 64% de los valencianos encuestados tiene intención de realizar el mismo gasto que el año anterior en la 'vuelta al cole'; un 18% declara su voluntad de reducir el presupuesto y otro 18% afirma que lo aumentará, según ha informado Cetelem en un comunicado.

Del 18% de los encuestados que afirman tener intención de reducir su presupuesto, más de la mitad asegura que se acogerá a programas de préstamos de libros, con un 56% de las menciones. Asimismo, un 56% declara que realizará compras de segunda mano y un 44% reutilizará materiales de cursos anteriores.

Por contra, de entre el 18% de aquellos que declaran tener intención de aumentar su gasto en la vuelta al cole este año, la gran mayoría, un 89%, lo atribuye al "aumento generalizado" de precios, que hará que el presupuesto termine siendo mayor al del año anterior.

Los productos que más comprarán los valencianos en la 'vuelta al cole' son material escolar, con un 86% de las menciones; libros, con un 74%; y ropa, con otro 74%. El 64% tiene intención de comprar mochilas, 14 puntos más que la media nacional.

El 47% de los valencianos encuestados tiene hijos en edad escolar. De ellos, la mayoría aseguran que los llevan a centros públicos (un 82%); seguidos de un 14% cuyos hijos estudian en colegios concertados y un 6% en la enseñanza privada.

BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Opera en España desde 1988, donde cuenta actualmente con más de 1.500 empleados y 3,5 millones de clientes.

El Observatorio Cetelem, con más de 25 años de trayectoria, es un referente del análisis del consumo y la distribución en España, con más de 100 estudios publicados en estos años. En el zOOm de intención de gasto en la vuelta al cole de este año ha realizado una ampliación del estudio, incluyendo más preguntas para un análisis más detallado sobre este periodo de compras.

Los datos analizados se han obtenido a partir de una encuesta online realizada por la empresa Invesmarket. Así, se ha empleado una metodología online (CAWI), en una población mayor de 18 años, en ámbito nacional, con 1.000 encuestas y un error muestral del 3,16% para datos globales.