Valenciaport adjudica la concesión para una planta de combustibles renovables en Sagunto

Consejo de administración del Puerto de mayo de 2026 - APV

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) ha aprobado este miércoles una concesión administrativa para la construcción y explotación de una planta de procesado y producción de combustibles renovables para carga y descarga en el Puerto de Sagunto.

La concesión, otorgada a favor de Five Next Useoil Solutions, SL- UCO Trading Spain, SL, tendrá una duración de 25 años y llevará aparejada una inversión de 20 millones de euros para la ejecución y puesta en marcha del proyecto, que ocupará una superficie de 27.800 metros cuadrados en el muelle sur 2 del Puerto de Sagunto, según ha informado la APV en un comunicado.

El proyecto consiste en la recepción, almacenamiento, acondicionamiento, tratamiento y posterior transformación de materias grasas residuales, como aceites de cocina usados o grasas animales. Su procesamiento dará lugar a biocombustibles avanzados fruto de un proceso de transformación de biomasa.

GNL

El Consejo de Administración de la APV también ha aceptado sendas peticiones para la prestación del servicio comercial de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) a buques mediante buque tanque, en los puertos de València, Sagunto y Gandia.

Las dos concesiones tienen una duración de seis años y han sido otorgadas a las empresas Shell Western LNG BV, y a Axpo Iberia, SL. La apuesta por energías alternativas es uno de los aspectos incluidos en el Plan Net Zero Emissions de Valenciaport, con el que la institución "busca liderar la descarbonización de los puertos de València, Sagunto y Gandia".

Entre otros asuntos, el Consejo de Administración también ha acordado otorgar a la empresa Terminal Marítima de Graneles de Sagunto SL la licencia para la prestación del servicio de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías en terminal polivalente en el Puerto de Sagunto. La licencia tendrá validez por un plazo de seis años.

OPERACIONES DE TRES

En la reunión también se ha autorizado la prestación del servicio comercial de maniobras ferroviarias y cualquier otro relacionado con las operaciones del tren, a la mercantil CSP Logitren SA por un plazo de tres años para los puertos de València y Sagunto.

Y sobre el ferrocarril, el Consejo ha recibido información de uno de los indicadores "más destacados" en los datos de tráfico del mes de abril y del conjunto del primer cuatrimestre del año, que es el crecimiento de este tráfico. Entre enero y abril, Valenciaport ha movilizado 1.285.476 toneladas por tren, un 20,42 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

En número de contenedores, el tráfico ferroviario alcanzó los 97.155 TEU, con un incremento del 21,69%. La tendencia interanual mantiene igualmente cifras positivas, con crecimientos superiores al 16% tanto en toneladas como en TEU.

El Consejo ha recibido igualmente información sobre la evolución del tráfico ferroviario en el Puerto de València durante el primer cuatrimestre del año. Así, entre enero y abril, Valenciaport ha movilizado 1.285.476 toneladas por tren, lo que supone un incremento del 20,42% respecto al mismo periodo de 2025.

En número de contenedores, el tráfico ferroviario alcanzó los 97.155 TEU, con un aumento del 21,69%. En términos interanuales, el tráfico ferroviario mantiene incrementos superiores al 16% tanto en toneladas como en TEU.

Sobre la totalidad de tráficos, durante el mes de abril, las terminales de los recintos portuarios de Valenciaport gestionaron 6.855.146 toneladas de mercancías, un 4,38% menos que en el mismo mes de 2025.

En tráfico contenerizado, durante el mismo mes se movilizaron 500.604 TEUs, lo que representa un descenso del 2,57% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer cuatrimestre, Valenciaport ha gestionado 25,5 millones de toneladas, un 3,60% menos que en el mismo periodo de 2025, mientras que el tráfico de contenedores alcanzó los 1.813.446 TEU, con un incremento del 0,27%.

En términos interanuales, la Autoridad Portuaria de València (APV) supera los 79,1 millones de toneladas, un 2,28% menos, y los 5,6 millones de TEU, un 1,62% más.

China se mantiene como principal socio comercial de Valenciaport tanto en toneladas como en tráfico de contenedores. En lo que va de año, los intercambios con el país asiático han superado los 3,3 millones de toneladas, un 23,78% más que en el mismo periodo de 2025. En TEU, el tráfico alcanzó las 308.206 unidades, con un incremento del 25,25%.

Estados Unidos continúa entre los mercados con mayor volumen de intercambio comercial. El tráfico con este país alcanzó los 109.880 TEU, lo que supone un descenso del 13,65%. En toneladas, el tráfico ascendió a 2,1 millones, un 7,63% más.

Los principales descensos en tráfico de contenedores se registraron con Emiratos Árabes Unidos (-38,95%), Arabia Saudí (-29,44%), Italia (-24,08%), Turquía (-21,70%) e India (-18,29%).