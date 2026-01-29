Valenciaport inicia su proyecto de seguridad fronteriza con la instalación del contenedor para los equipos de control

Valenciaport inicia su proyecto de seguridad fronteriza con un contenedor para los equipos de control - VALENCIAPORT

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valenciaport ha dado un nuevo paso para la puesta en marcha del proyecto destinado a crear un punto de apoyo al Ministerio del Interior en el control de las fronteras, con la llegada del contenedor donde se instalarán los equipos.

El contenedor ha llegado a las 8.00 horas a las instalaciones del Puerto de València, y se han iniciado los trabajos para las instalaciones de los equipos de control, según ha informado Valenciaport en un comunicado.

Este proyecto, con un presupuesto de 584.767,59 euros (IVA incluido), está cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos para la Seguridad Interior (FESI), y busca reforzar la seguridad fronteriza de los puertos de València y de Sagunto.

Las nuevas instalaciones "permiten mejorar la gestión de las fronteras exteriores, facilitan la gestión de los flujos migratorios además de prevenir, detectar e investigar las acciones relacionadas con el terrorismo y otros delitos graves", según ha explicado.

El contenedor que se ha instalado en el Puerto de València acogerá los diferentes equipos. Esta infraestructura cuenta con amplios ventanales, aislamiento térmico, iluminación, mobiliario y tecnología de última generación para la lectura de pasaportes y la atención de los viajeros. Además, la instalación está preparada para operar "de forma eficiente" en los procedimientos de verificación de identidad y control migratorio.

Su diseño garantiza un funcionamiento "eficiente y seguro" y permite "realizar los procedimientos de verificación de identidad y control de manera operativa y con todas las garantías".

El proyecto contempla la implementación del Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés) y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés). Con este fin se prevé la adquisición de tabletas de verificación y supervisión, así como de registro.

El sistema EES permite registrar los datos de entrada y salida, así como la denegación de acceso de nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados Miembros. Por otro lado, el sistema ETIAS está diseñado para evaluar si la presencia de estos viajeros representa un riesgo para la seguridad o la salud pública, y gestionar en base a ello una autorización de viaje.

Este proyecto responde al objetivo de la APV de colaborar "de manera activa" con el Ministerio del Interior y las instituciones europeas para la mejora de los controles de fronteras.